Rafa Kalimann abre álbum de fotos em Fernando de Noronha: "Valeu cada segundo"

Com passagem por Fernando de Noronha, Rafa Kalimann se declara para o destino de férias e abre álbum de fotos da viagem

Neste último fim de semana, a influenciadora Rafa Kalimann aproveitou seus últimos dias de férias em Fernando de Noronha. Ao lado de seu novo namorado, Antônio Palhares, a ex-BBB 20 aproveitou para atualizar seu Instagram com novas fotos.

Rafa curtiu o tempo quente para renovar o bronzeado e passear pelo arquipélago de barco ao lado do mozão. Ela publicou registros navegando pelo mar e mostrando as paisagens paradisíacas do local. Pouco tempo depois, ela compartilhou um vídeo compilando momentos da viagem e se declarou para Noronha com textão.

"Me lembro quando eu sonhava em conhecer Noronha, eu via fotos e pensava: “não é possível que exista esse lugar”, até eu fui e o “mosquitinho” da paixão me pegou também. Esse lugar existe e consegue ser mais ainda mais especial pessoalmente", iniciou Kalimann.

"Tive o privilégio de voltar algumas vezes e a cada volta uma nova descoberta, outras percepções, ainda mais valorização por um dos lugares mais lindos do mundo e que é nosso, do nosso país. Essa foi a viagem mais especial delas, talvez por hoje eu ser mais consciente da ilha e de mim, de como aprendi a aproveitar melhor os lugares que estou, por estar em uma relação leve e gostosa, por valorizar mais um nascer do sol, escolher a música certa pra cada momento, ficar hospedada em um lugar absurdamente lindo, ser mais grata", continuou.

Em seguida, ela abriu sobre como foi os seus dias ao lado de Antônio durante a viagem. "Nós respeitamos nosso tempo nesses dias. Se a vontade era a de ficar de preguiça a gente ficava. Queria sair e desistir do rolê no meio dele, desistíamos. O nascer do sol não é uma grande possibilidade, a gente insistia (e acabava sendo)", relatou.

Rafa também disse que nada teve planejamento na viagem e ainda contou um pouco sobre onde os lugares que o casal visitou. "Sem muito roteiro prévio, só uma viagem de descanso e descobertas. Valeu cada segundo. A remada na canoa havaiana, o passeio de barco, o nascer do sol na igreja, a trilha pontinha caieiras, piscinas naturais, o jantar da mesa da Ana, o bar dos cachorros, comida da Benedita, a experiência incrível do hotel que ficamos, ver a praia do sancho de cima, bar do meio e a canga na areia das praias ao seu redor. Olhar em volta! Tantas coisas fazem essa viagem ser uma grande viagem."

A finalista do BBB 20 finalizou dizendo que está preparada para o mês mais longo do ano e que está renovada para enfrentar uma nova jornada de trabalho. E após sua enorme declaração para Fernando de Noronha, várias pessoas comentaram sobre o destino de férias.

"Esse lugar é perfeito", disse a atriz Larissa Manoela."Esse lugar...", comentou a atriz Juliana Paes."Noronha é VIDA! Não tem nada igual", escreveu a influenciadora Camila Coutinho."Que lindooo", enalteceu fã. "Amo tanto esses textos, fico querendo muito um livro Kalimann", disse outro.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)