Rafa Kalimann ostenta beleza natural em fotos no Pantanal: ''Cada dia mais linda''

A influenciadora Rafa Kalimann abriu um álbum de fotos da sua ida ao Pantanal e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 15h20

Nesta quarta-feira, 19, Rafa Kalimann (29) resolveu mostrar um pouco da sua passagem pelo Pantanal. A influenciadora abriu um álbum de fotos no local e impressionou os fãs com a beleza.

Nas imagens, a ex-BBB posa diante da belíssima paisagem do lugar, além de mostrar um pouco da conexão com a natureza e com o povo local.

"'Essa montanha é sagrada, ela tem um humor. ela fala, eu desperto pela manhã e vejo o semblante da montanha e sei se ela esta feliz, irritada, bem, descansada. Repousando. A montanha fala comigo porque eu me reconheço nesse lugar. A hora que me tirarem daqui e me jogarem em qualquer canto, eu não ouço mais a voz da montanha, e não escuto mais em que linguagem que o rio está falando. Se eu não entendo a linguagem do rio, ele vira um esgoto para mim. Se a montanha não fala comigo, eu posso pegá-la e jogá-la em cima de um trem e mandá-la para um depósito de minério qualquer.' Ailton Krenak.", refletiu ela na legenda.

A beleza natural de Rafa nas fotos chamou a atenção dos internautas. "Se tiver defeitos deve ser nas tripas", "Eu me apaixonei por vc vendo essas fotos", "Espalhando a luz pelo pantanal", "Maravilhosa", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann surge de Marilyn Monroe, e José Loreto baba

Rafa Kalimann arrasou na produção para o evento de Halloween. A apresentadora e ex-BBB escolheu se fantasiar em homenagem à estrela de cinema de Hollywood Marilyn Monroe. Nos Stories de seu Instagram oficial, a modelo apareceu mostrando que começou a preparação para a transformação na atriz norte-americana horas antes do evento realmente começar.

Nos comentários, Rafa ganhou uma enxurrada de elogios de famosos e anônimos. O namorado, José Loreto (38), que interpretou Tadeu em Pantanal, não deixou de exaltar a beleza da amada: "Ela se multiplica ela… encantado desde sempre, Mrs Monroe."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!