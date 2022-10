Rafa Kalimann surge de Marilyn Monroe, e José Loreto baba: ''Encantado desde sempre''

Influenciadora digital Rafa Kalimann se fantasia de Marilyn Monroe para festa de Halloween em São Paulo e deixa o namorado, José Loreto, babando

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 09h34

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) arrasou na produção e chamou atenção em festa em São Paulo na noite de quinta-feira, 13!

Para o evento de Halloween da marca Sephora, a apresentadora e ex-BBB escolheu se fantasiar em homenagem a um ícone do século XX, a estrela de cinema de Hollywood Marilyn Monroe (1926 - 1962).

Nos Stories de seu Instagram, a famosa mostrou que começou a preparação para a transformação na atriz norte-americana horas antes.

"Olá, Sra. Monroe", escreveu Kalimann ao legendar a publicação em que aparece caracterizada como Monroe. Nas imagens, a musa posou de vestido longo rosa tomara que caia e fendado, com luvas e acessórios brilhantes.

Nos comentários, Rafa ganhou uma enxurrada de elogios de famosos e anônimos. O namorado, José Loreto (38), que interpretou Tadeu em Pantanal, não deixou de exaltar a beleza da amada: "Ela se multiplica ela… encantado desde sempre, Mrs Monroe."

"Nossa isso tá demais", disse Larissa Manoela. "Lindaaaaaaa", elogiou Fernanda Paes Leme. "Chocaaadaaaaa!!!! Perfeição", se derreteu Gabriela Versiani.

Rafa contou nos Stories que a ideia foi uma sugestão da atriz Leticia Sabatella (51). "Rafa, achei tão parecida com você! Você tem o rosto muito parecido com a Marylin. Faz um ensaio. Uma releitura! Bem cinematográfica! Bem diva de cinema! Quero te ver iluminando as telas do mundo!", disse ela ao compartilhar post sobre a americana.

Entre os convidados do evento, estavam Sabrina Sato, Thelma Assis, Mari Gonzalez, Flávia Alessandra, Lorena Improta, entre outras celebridades.

Confira Rafa Kalimann fantasiada de Marilyn Monroe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Fotos: Leo Franco e Marcelo Sa Barreto/AgNews

Rafa Kalimann choca web ao surgir de biquíni fininho

Rafa Kalimann arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar como estava aproveitando o seu feriado. A influenciadora digital aproveitou o dia de sol na quarta-feira, 12, para fazer um passeio de barco pelo Rio de Janeiro, e exibiu seu corpaço ao surgir usando um biquíni fio-dental vermelho. Os cliques frente e verso da ex-participante do BBB 20 elevou a temperatura da web, e os seguidores rapidamente encheram a publicação de elogios. "Mulher bonita", "Que corpão é esse, menina. Linda", "O significado de perfeição", disseram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!