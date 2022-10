Rafa Kalimann visita Pantanal mato-grossense e registra momentos

O local foi cenário da novela feita pelo namorado de Rafa Kalimann, o ator José Loreto

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) compartilhou neste domingo, 16, em seu Instagram, os registros de sua viagem para o Pantanal, situado no sul do estado do Mato Grosso. O local foi cenário da novela de mesmo nome na qual seu namorado, o ator José Loreto (38), interpretou o personagem Tadeu.

Rafa Kalimann é madrinha do programa Brigadas Pantaneiras e esteve no Pantanal para conhecer de perto o trabalho do instituto SOS Pantanal, que atua na preservação de incêndios florestais da região e na proteção das onças pintadas.

Durante o passeio, a influenciadora avistou várias onças e ariranhas. "Aqui tem a maior concentração de onças-pintadas do mundo", contou ela.

Ao ver duas onças, Rafa contou que ficou quatro horas admirando as feras. "Ficamos quatro horas parados aqui, olhando admirando, estudando elas em seu habitat, seguras...", revelou.

Ela ainda se surpreendeu, durante um almoço no barco, com a visita de um jacaré. "Aí eu tenho medo viu. Olha o tamanho dele!", afirmou.

Relacionamento de Rafa Kalimann e José Loreto

Rafa Kalimann encontrou recentemente a primeira foto que tirou com José Loreto em 2007 e, em entrevista ao podcast PodDelas, contou como foi que conheceu o atual namorado.

Ela disse que o encontro com José Loreto aconteceu quando ela viajou para São Paulo para participar de um concurso de modelos, no qual o ator deu uma palestra. Na época, ele tinha acabado de gravar Malhação.

A influenciadora relembrou que viu o ator em uma famoso bar no centro de São Paulo, na outra esquina de onde aconteceu o concurso, e pediu para tirar uma foto com ele.

"Pedi para minha mãe para fazer uma foto. Era foto com a câmera digital. Foi o primeiro artista com quem tirei foto. Adorava ele, achava ele um gato. Só que eu era muito novinha, não tinha malícia, não tinha maldade nenhuma. Era uma coisa de fã. Tirei essa foto, revelei e guardei essa foto por muito tempo", falou.

O reencontro com Loreto aconteceu anos depois. A apresentadora falou que já havia conversado com ele por meio de amigos em comum, mas nada muito aprofundado. Porém, em junho deste ano, eles gravaram um programa de auditório (Domingão com Huck) e sentiram que havia um clima de romance no ar.

"Meu salto quebrou. Ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela no meio, Cinderela contemporânea. Teve uma coisa que mexeu com os dois e a gente foi", mencionou Rafa Kalimann, que disse ainda que foi José Loreto quem teve a iniciativa de mandar mensagem para ela. O casal assumiu o relacionamento no dia 07 de agosto.