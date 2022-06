Rafa Kalimann quebra salto no palco do 'Domingão', e José Loreto dedura a influencer

Influenciadora digital Rafa Kalimann passa por perrengue no palco do 'Domingão com Huck', e José Loreto revela salto quebrado da ex-BBB

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 08h42

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) passou por um perrengue durante sua participação no Domingão com Huck!

No programa exibido no domingo, 26, a ex-BBB foi jurada no quadro Dança dos Famosos, que teve Vitão (22), Vitória Strada (25) e Ana Furtado (48) como os finalistas, ao lado do intérprete de Tadeu no remake de Pantanal, o ator José Loreto (38).

A apresentadora acabou quebrando o salto de sua sandália no palco da atração comandada por Luciano Huck (50), e foi dedurada pelo colega do júri artístico.

"A Rafa quebrou o salto dela de tanto bater o pé. Mostra, mostra! Olha isso aqui, gente", disparou Loreto, arrancando risadas.

"Esse é o salto da Rafaella? Ela realmente estava no ritmo", brincou Huck. "Poxa, eu ia sair daqui no salto. Eu ia segurar a fineza. Boca de sacola", disse ela, aos risos.

"Foi lindo nosso @domingao! Apresentações emocionantes, reencontrei pessoas queridas e dei muitas risadas. Obrigada pelo carinho sempre @lucianohuck e todo time domingão!! Na próxima vou de tênis", brincou Rafa ao compartilhar fotos nos bastidores ao lado de Loreto e Huck.

A grande final da Dança dos Famosos acontece no próximo domingo, 03, ao vivo, com a participação dos votos do público de casa. Vale lembrar que Jessica Ellen (30) foi eliminada precocemente após testar positivo para covid-19.

Rafa Kalimann registra encontro com Eliana

Recentemente, Rafa Kalimann se encontrou com a apresentadora Eliana (48) e revelou o motivo na web: “Estou indo para uma gravação com duas pessoas muito especiais, eu estou tão feliz", celebrou. A participante do BBB 20 publicou um clique com Eliana em seus stories e escreveu na legenda: “Que delícia te ver”.

