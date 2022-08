Rafa Kalimann revela como foi o reencontro com José Loreto: "Foi diferente"

Rafa Kalimann entrega clima de romance com José Loreto em reencontro durante programa de TV: 'Cinderela contemporânea'

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 21h08

Nesta segunda-feira, 29, a ex-BBB Rafa Kalimann (29) contou em entrevista para o Pod Delas, apresentado por Tata Estaniecki Cocielo (28) e Bruna Unzueta (28), como foi seu reencontro com seu atual namorado, José Loreto (38).

No programa, Rafa diz que vê sua história com o ator como um conto de fadas, revelando que foi José que tomou a iniciativa.

"Foi em 2007. Vim para cá [São Paulo] por causa de um concurso de modelos, e ele ia palestrar neste concurso, tinha acabado de fazer Malhação. Ele estava num bar da esquina da Ipiranga com o São João, amo que isso é uma música do Caetano, e pedi para minha mãe tirar uma foto. Ele foi superquerido. Eu adorava ele, achava ele gato, só que eu era muito novinha, não tinha malícia nenhuma. Era uma coisa de fã. Revelei e guardei essa foto por muito tempo", disse ela.

Já o reencontro, após tantos anos, foi no Domingão com Huck. A apresentadora disse que já tinha falado rapidamente, devido alguns amigos em comum, mas no programa global “foi diferente”. “Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois", completou.

A ex-sister também falou sobre a reação dos fãs sobre como ela faz cara de apaixonado quando José Loreto passa café. “A gente é muito fofo junto. A gente está naquela fase boa, e ele é muito humano e profundo. Todo mundo que tem acesso a ele fica muito aceso quando está perto dele. Ele é contemplativo. Ele fez aquele vídeo servindo café, e eu com a maior cara de boba. Foi para o Twitter e a galera falou que eu estava com tesão nele. Isso viralizou, e eu fiquei muito brava. Normalmente, eu tenho mesmo, mas não ali, não daquele jeito", brincou.

Assista ao vídeo que os fãs do casal estavam falando:

A Rafa Kalimann cheia de tesão enquanto o José Loreto simplesmente coloca uma xícara de café pra ela. 🗣️ pic.twitter.com/YIsrZUhCMo — POPTime (@siteptbr) August 23, 2022

Veja a entrevista de Rafa Kalimann para o PodDelas na íntegra:

Guito, de Pantanal, encontra Rafa Kalimann e brinca com José Loreto

Neste final de semana, o ator Guito encontrou com a apresentadora, Rafa Kalimann, e compartilhou esse momento em suas redes sociais, brincando com seu colega de trabalho, José Loreto, namorado da ex-BBB.

"A verdade é que a Rafa é mais peoa que o Tadeu…! Vai ficar no camping , comer espetinho e tomar banho de mangueira! Perdeu peão @joseloreto", brincou ele na legenda.

E claro que o Tadeu da novela fez questão de comentar a publicação do amigo. "Quem tem amigo peão tem tudo", respondeu.