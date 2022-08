Rafa Kalimann e José Loreto assumem namoro no show de Caetano Veloso

Após rumores de affair, Rafa Kalimann e José Loreto fazem primeira aparição juntos em público na noite deste domingo, 7

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 20h53

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) e o ator José Loreto (38) fizeram a primeira aparição pública juntos! Neste domingo, 7, os dois apareceram abraçados e sorridentes no show para celebrar os 80 anos do cantor Caetano Veloso no Rio de Janeiro.

Eles são alvos de rumores sobre um novo casal há algumas semanas, desde que foram vistos juntos em uma praia no Rio de Janeiro. Agora, os dois assumiram a relação em conversa com o site Gshow.

Na publicação, José Loreto disse: “Estamos juntos. Tudo me encanta nela”. E Rafa Kalimann revelou o que mais gosta nele. “A generosidade dele é o que mais me encantou”, afirmou.

Atualmente, José Loreto pode ser visto como o personagem Tadeu no remake da novela Pantanal. Enquanto isso, Rafa Kalimann está no elenco da série Rensga Hits, do Globoplay, que marca a sua estreia como atriz.

Veja as fotos de Rafa Kalimann e José Loreto:

Fotos: Webert Belicio / Agnews