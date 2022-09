Rafa Kalimann exibe corpo escultural ao posar com vestido coladinho: "Perfeita"

Apresentadora Rafa Kalimann exibiu seu corpo definido ao posar com um vestido coladinho em foto preto e branco

Na última segunda-feira, 5, a apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) roubou a cena na web ao exibir um 'close perfeito' em preto e branco.

Através de seu perfil no Instagram, Rafa Kalimann, que recentemente assumiu seu namoro com José Loreto (38), compartilhou uma foto em preto e branco e esbanjou beleza no registro em que aparece com os cabelos ao vento.

Na foto, Rafa Kalimann surgiu com um vestido coladinho longo, da grife Dolce & Gabanna, e exibiu seu corpo escultural ao posar deitada, dando seu close de milhões.

Nos comentários, os fãs e amigos de Rafa Kalimann aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena: "Perfeita demais", escreveu um internauta. "Maravilhosa!", destacou outro. "Sempre linda", disse o terceiro.

Veja a foto de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann revela como foi o reencontro com José Loreto

Recentemente, em uma entrevista para o podcast PODDELAS, Rafa Kalimann contou como foi seu reencontro com José Loreto e como iniciaram o namoro.

"Foi em 2007. Vim para cá [São Paulo] por causa de um concurso de modelos, e ele ia palestrar neste concurso, tinha acabado de fazer Malhação. Ele estava num bar da esquina da Ipiranga com o São João, amo que isso é uma música do Caetano, e pedi para minha mãe tirar uma foto. Ele foi superquerido. Eu adorava ele, achava ele gato, só que eu era muito novinha, não tinha malícia nenhuma. Era uma coisa de fã. Revelei e guardei essa foto por muito tempo", disse ela.

Já o reencontro, após tantos anos, foi no Domingão com Huck. “Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois", completou.

