Rafa Kalimann deixa fãs em choque ao posar com vestido elegante: “Ficou noiva?”

Neste domingo, 26, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos dando um show de beleza e elegância. A influenciadora causou comoção ao fazer mistério na legenda.

A ex-BBB surgiu com um vestido elegante cinza claro de grife que deixava suas pernas torneadas à mostra. A finalista do quadro “Dança dos Famosos” do programa “Domingão com Huck” ainda posou em um cenário cinematográfico, em uma varanda que tinha vista ao Corcovado no Rio de Janeiro.

“Que dia lindo”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da foto. Porém, o que gerou discussão foi o resto da legenda. Após a frase, Rafa colocou um emoji de flor e outro de uma noiva.

Nos comentários, a atriz Fiorella Mattheis pediu: “Me empresta esse vestido?”. E a estrela da novela “Travessia”, Vanessa Giácomo elogiou: “Linda”.

Os seguidores foram à loucura com a legenda e com as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “Rafa, você ficou noiva e não contou pra gente?”, escreveu uma fã. E outra seguidora questionou: “Rafaella e esse emoji aí?”.

“Que bela”, elogiou um fã. E uma outra seguidora ainda escreveu: “É perfeita demais”. E uma página de fãs dedicada à Rafa escreveu: “Linda, leve e esbanjando energia boa”. Uma admiradora ainda comentou: “Musa”.

Apesar de receber diversos elogios com a postagem, na semana passada, Rafa teve de vir a público comentar sobre críticas feitas ao seu corpo. Em suas redes sociais, a influenciadora mostrou a postagem de uma seguidora que a atacou.

“Se a consequência ‘triste’ de ter uma vida mais ativa, comprometida com meu bem-estar (mesmo na preguiça, como no storie anterior) for eu não estar com o corpo dentro das expectativas de vocês, sinto muito querida seguidora, não consigo te ajudar, e aí você vai escolher ficar triste ou não”, escreveu.

Reagiu!

Ainda na semana passada, Rafa Kalimann surpreendeu as redes sociais ao reagir ao anúncio de que seu ex-marido Rodolffo está namorando a influenciadora Tayla Lacerda.

Na publicação em que Rodolffo anunciava o namoro e surgia abraçado com a influenciado em frente ao sol, Rafa comentou emojis de palmas e um coração.