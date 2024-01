Qual é o peso atual de Jojo Todynho? Ela revela o número após a bariátrica

Jojo Todynho aparece com sorrisão no rosto ao celebrar resultado na balança após a cirurgia bariátrica. Saiba qual é o peso dela!

A cantora Jojo Todynho surpreendeu os seus fãs ao celebrar uma nova conquista em sua vida fitness. A estrela passou pela cirurgia bariátrica há cinco meses e está focada em perder peso para melhorar sua saúde. Para isso, ela se dedica aos exercícios físicos e à alimentação saudável. Tanto que ela já vê os resultados na balança e contou qual é o seu peso atual.

Nos stories do Instagram, a funkeira comemorou o seu peso atual com um sorrisão no rosto. Ela contou que está com 100 quilos. "Olha, hoje eu completo cinco meses de bariátrica, acabei de fazer minha pesagem, 100 [kg] tá, bebê? Esqueça tudo, daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos. Até o Carnaval, vocês me aguardem", disse ela.

Então, ela contou que cuida de sua saúde em sua rotina. "Vim fazer o meu soro. Tem que fazer reposição de soro, tem que fazer reposição de ferro, tem que fazer [reposição de] aminoácido, tem que treinar, tem que se tratar, 'vamo bora'. Tem que ter acompanhamento nutricional, com endócrino e com seu cardiologista", declarou.

Por fim, a estrela brincou sobre o seu foco na boa forma. "Estou ótima, coração só batendo de amor. Gracyanne, vou chegar no seu patamar. Que felicidade", disse ela, citando a musa fitness Gracyanne Barbosa.

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. Na última terça-feira, 26, a cantora contou que irá realizar algumas cirurgias plásticas em breve para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.