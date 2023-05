Priscilla Alcântara ostenta abdômen trincado e impressiona: "Que shape!"

Irreconhecível, cantora Priscilla Alcântara ostenta abdômen trincado e deixa seguidores babando; veja

A cantora Priscilla Alcântara (26) mostrou mais uma vez o seu físico invejável e deixou os seguidores impressionados na noite da última quinta-feira, 04, durante festa particular.

Usando uma bermuda cargo de cintura baixa e um cropped preto, ela mostrou a sua barriga trincada e mostrou que está em dia com os abdominais na academia. Uau!

Na selfie tirada em frente ao espelho, a ex-participante do 'The Masked Singer' deixou o cabelão castanho solto e ainda apostou em óculos escuros e luvas estilizadas para completar o seu look.

"Saudade de dar uma festa das boas", escreveu ela na legenda da publicação, que logo foi lotada de elogios. "Que shape", disse uma. "Nada de tanquinho, isso tá quase um tanque de guerra já", se impressionou outro. "Que abdômen", falou mais um.

Vale ressaltar que no início do ano, a artista foi duramente críticada após participar pela primeira vez do Carnaval em Salvador, ao lado de Ivete Sangalo (50).

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PRISCILLA ALCÂNTARA:

Priscilla Alcântara deixa seguidores sem ar ao aparecer de biquíni durante viagem

A cantora Priscilla Alcântara causou alvoroço ao mostrar registros de sua viagem por Alagoas. Nas fotos publicadas em sua conta no Instagram, ela surge usando diversos tipos de biquínis, dando bastante ênfase em suas tatuagens espalhadas pelo corpo.

“Alcântara informa: viajar sozinho vicia e te especializa em selfies, timer e amor próprio”, escreveu ela na legenda da publicação, que logo atraiu diversos elogios dos admiradores.