Priscilla Alcântara surpreende ao se apresentar em bloco de Carnaval com macacão coladinho

Pela primeira vez, Priscilla Alcântara se apresenta ao lado de Ivete Sangalo em Carnaval na Bahia

Priscilla Alcântara (26) surpreendeu o público na noite da última sexta-feira, 18, ao se apresentar ao lado da cantora Ivete Sangalo (50), em seu trio elétrico no Carnaval de Salvador.

Essa foi a primeira vez que Priscilla Alcântara se apresentou em um bloco de Carnaval após deixar a carreira gospel. A ex-apresentadora do SBT, mostrou todo seu talento e potência vocal ao lado da musa baiana.

Para a ocasião, a artista elegeu um macacão vermelho coladinho ao corpo, todo trabalhado no decote na barriga e nas costas.

Ainda de acordo com Priscilla, antes ela não gostava da folia, porém mudou totalmente seu pensamento ao ser convidada pelos amigos. Inclusive, a morena se divertiu a beça ao lado de João Gomes e Bruna Marquezine durante o evento.

“Antes, não gostava. Agora, amo. Fui apresentada ao carnaval pelas melhores pessoas: Sabrina Sato e Ivete Sangalo, as rainhas do carnaval. Como não gostar do carnaval, agora? E adoro festa, dançar, música. Essa é a alegria que a gente vive e sente no carnaval”, declarou ela em entrevista ao portal de notícias UOL.

VEJA O VISUAL DE PRISCILLA ALCÂNTARA:

Foto: Reprodução/Instagram

Viagem

Ainda recentemente, Priscilla Alcântara decidiu deixar seus seguidores babando ao mostrar registros de sua viagem por Alagoas. A apresentadora surgiu usando diversos biquínis, mostrando paisagens lindas de seus passeios.

“Alcântara informa: viajar sozinho vicia e te especializa em selfies, timer e amor próprio”, escreveu a cantora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, ela surge usando diversos tipos de biquínis, dando bastante ênfase em suas tatuagens espalhadas pelo corpo.