Prestes a completar 50 anos, Danielle Winits exibe corpão em ensaio

Em ensaio especial, Danielle Winits exibe curvas esculturais e fala sobre estar chegando aos 50 anos com muita beleza; veja

A atriz Danielle Winits está curtindo seus últimos dias na casa dos 49 anos. Prestes a completar 50 nesta terça-feira, 5, a famosa compartilhou um clique arrasador, de um ensaio especial que fez para celebrar sua fase.

Usando um look indiscreto, composto por top e hot pant, de cor amarela brilhante, a artista surgiu poderosa e fazedo carão. Além da roupa cheia de atitude, a loira ainda posou com uma produção ousada.

"Versão 4.9 rumo a 5.0 & Avante… As roupas não vão mudar o mundo... As mulheres que as vestem VÃO!", disse ela na legenda. Nos comentários, a musa recebeu vários elogios. "Que mulher", exclamaram. "Maravilhosa", admiraram.

Nos últimos dias, Danielle Winits surgiu muito emocionada em um vídeo após ver seu recado para André Gonçalves em A Fazend 15. Apesar de estar separado, o casal levanta suspeitas de uma possível volta por aparentarar viver uma paixão mal resovilda.

Como André Gonçalves e Danielle Winits anunciaram a separação?

A separação de André Gonçalves e Danielle Winis foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.