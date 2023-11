Vão voltar? Danielle Winits manda recado para André Gonçalves: 'Me aceitou'

Após recado de Danielle Winits para André Gonçalves em 'A Fazenda 15', peão se empolga e fala sobre possível volta com a atriz

Parece que o casamento de Danielle Winits e André Gonçalves pode ser retomados pelos atores. A esperança para os fãs do casal surgiu após o peão receber um recado especial da loira durante o programa de A Fazenda 15.

Em um ação especial, o particiante ganhou uma mensagem cheia de amor de sua ex-esposa, que após aparecer na TV ainda postou um vídeo na rede social muito emocionada ao ver a reação em seu ex-marido.

"É com muita emoção que eu deixo aqui a minha torcida para você. Em nome de toda a sua família e pessoas que te amam. Então, segura peão!", disse Danielle Winits na aparição que gerou grande comoção em André.

Depois disso, o peão se mostrou bastante animado e esperançoso em voltar com ela. "Quando ela apareceu hoje, estava linda! E isso [ficar sem ver a família] estava mexendo comigo de uma maneira brutal. Na semana passada, eu desmoronei de saudades. Estava sem controle", falou ele para Jaquelline.

"Ela mandou um beijo, falou que está tudo bem, que a família está bem. O Guy está assistindo e votando! Foram várias bençãos: poder voltar, ter notícias da Dani, da minha família", comentou André ao ouvir a mensagem. Em outro momento, o participante disparou: "Ela me aceitou de volta! Ô glória. Que dia, que momento!".

Após sete anos juntos, depois de se casarem rapidamente quando se relacionaram, os atores anunciaram a separação em agosto. A notícia foi dada um pouco antes de André Gonçalves ser anunciado no reality show.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

Como André Gonçalves e Danielle Winits anunciaram a separação?

A separação de André Gonçalves e Danielle Winis foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.