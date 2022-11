Prestes a completar 60 anos, Solange Frazão posa de maiô minúsculo e choca: ''Cara de 30''

Musa fitness Solange Frazão exibiu curvas esculturais na piscina de sua mansão e deu show de boa forma aos 59 anos

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 08h14 - Atualizado às 08h42

A musa fitness Solange Frazão (59) deu um show de boa forma em novas fotos em sua rede social. nesta quarta-feira, 09, a famosa compartilhou cliques aproveitando a piscina de sua mansão e roubou a cena com seu corpaço escultural.

Nos registros fazendo várias poses, a influenciadora ostentou suas curvas saradas em um maiô recortado verde e impressionou mais uma vez ao provar que está com tudo em cima prestes a fazer 60 anos no próximo mês.

"Todas as escolhas da nossa vida implica em consequências boas ou até mesmo ruins. Eu hoje prestes a fazer 6.0 (dezembro) tenho convicção em ter feito boas escolhas em minha vida que vão me fazer desfrutar delas por um longo tempo", contou ela sobre seu estilo saudável.



"Exercícios de musculação feitos diariamente, alimentos certos e muita disciplina, descanso de qualidade e para complementar os suplementos de qualidade pensando na SAÚDE", comentou sobre sua rotina fitness feita há anos.

Ao exibir sua boa forma nos cliques de forma deslumbrante, a musa logo foi coberta de elogios pelos internautas. "Musa absoluta", disseram os fãs. "Meu deus com cara de 30", exclamaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Solange Frazão impressionou ao relembrar um ensaio que fez na juventude usando biquíni.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão impressiona ao relembrar foto de 20 anos atrás

Recentemente, Solange Frazão recordou uma foto de quando tinha 39 anos e chocou ao comparar com um clique atual. Com a barriga mais seca atualmente, ela falou sobre o segredo de sua boa forma.

"Todas as restrições de guloseimas… Todos os dias em que treinei as 5 da manhã por não ter outro horário… Todos os dias que tive disciplina alimentar… Todos os dias que tive determinação para não desistir mesmo dando tudo errado… Todos os dias em que disse NÃO ao açúcar e lembrei do mal que ia me fazer… Todos os dias em que dormi cedo para recuperar o corpo e a mente… Todos os dias que estava exausta e treinei assim mesmo…", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!