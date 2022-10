De biquíni cavadíssimo, Solange Frazão exibe corpo desenhado em ensaio do passado: ''Perfeita''

Musa fitness Solange Frazão relembrou fotos de quando tinha 38 anos e impressionou com curvas muito definidas

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 08h40

A musa fitness Solange Frazão (59) aproveitou o clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 20, e resgatou fotos de quando era modelo de uma campanha.

Nos registros relembrados pela influenciadora, ela apareceu esbanjando suas curvas treinadas em um biquíni preto cavado e em um look de ginástica bem curtinho. Na época em que posou para a propaganda, a famosa tinha 38 anos.

"Saudades de quando tudo começou. Inesquecíveis momentos de reconhecimento, muitas batalhas e grandes realizações. Tenho orgulho de tudo porque sempre consegui cumprir minhas metas e grandes missões ainda estão por vir! Amém!", contou ela sobre sua carreira como professora.

"Todo sucesso vem acompanhado de muitos esforços, disciplina e Deus ao meu lado. Quem se lembra desses outdoors? Bons tempos!", comentou Solange Frazão sobre ser modelo fitness.

Nos comentários, os internautas logo admiraram o corpo escultural da musa. "Perfeita e minha inspiração", disseram os fãs. "Continua maravilhosa", falaram outros.

Ainda recentemente, Solange Frazão arrancou mais elogios ao publicar fotos de biquíni. Vestindo um modelo de lacinho, a influenciadora ostentou sua barriga chapada com entradinha e impressionou com a boa forma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão impressiona ao relembrar foto de 20 anos atrás

Recentemente, Solange Frazão recordou uma foto de quando tinha 39 anos e chocou ao comparar com um clique atual. Com a barriga mais seca atualmente, ela falou sobre o segredo de sua boa forma.

"Todas as restrições de guloseimas… Todos os dias em que treinei as 5 da manhã por não ter outro horário… Todos os dias que tive disciplina alimentar… Todos os dias que tive determinação para não desistir mesmo dando tudo errado… Todos os dias em que disse NÃO ao açúcar e lembrei do mal que ia me fazer… Todos os dias em que dormi cedo para recuperar o corpo e a mente… Todos os dias que estava exausta e treinei assim mesmo… Todos os dias em que confiei em mim quando disseram que eu não seria capaz… Todos os dias em que não perdi tempo justificando minha verdade… Todos os dias em que aprendi a ser indiferente ao que jamais ia fazer a diferença pra mim… Todos os dias em que me tornei a minha melhor versão…. Todos os dias em que não precisei derrubar ninguém para que eu fosse reconhecida… Todos os dias em que a minha verdade sempre prevaleceu…", disse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!