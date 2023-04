Poliana Rocha, a sogra de Virginia, exibe o corpo escultural com biquínis; relembre

A mãe de Zé Felipe já chegou até a combinar um modelito com a nora, Virginia Fonseca

A jornalista e influenciadora digital Poliana Rocha (46) não perde tempo quando se fala em compartilhar momentos curtindo os dias de calor e piscina. A sogra de Virginia Fonseca (24) sempre deixa os fãs e seguidores babando ao exibir o corpo escultural em cliques compartilhados em seu perfil oficial do Instagram.

A esposa de Leonardo (59) costuma compartilhar momentos de viagens com sua família para os seus mais de 8 milhões de seguidores e já posou com diversos looks sensuais exibindo a barriga malhada e o físico. "Gratidão Senhor por mais um momento vivido com muito amor", escreveu a sogra de Virginia em uma das fotos em um passeio de barco com a sua família.

A influenciadora costuma usar cores vibrantes em seus looks e combinar as saídas de praia com os biquínis, além de ousar em acessórios como colares, pulseiras e até mesmo óculos escuros com lentes espelhadas e bonés. Em janeiro deste ano, ela encantou os seguidores ao compartilhar uma foto combinando o biquíni com a esposa de seu filho, Zé Felipe (24).

Leia também:Virginia Fonseca e a sogra combinam biquínis e exibem corpos perfeitos

As duas estavam em uma viagem para Trancoso, na Bahia, e surgiram com biquínis com estampa em preto e branco e exibiram seus corpos sarados e com as barrigas retas durante o momento de relaxamento. “Sempre em sintonia”, disse Virginia ao compartilhar a publicação. Nos comentários, Poliana completou: “Filha de alma que amo”.

Recentemente, as duas se envolveram em uma polêmica após o aniversário de Virginia. Poliana Rocha comprou uma bota de luxo, no valor de R$ 12 mil, para presentear a nora e uma polêmica foi criada pela reação dela ao abrir o presente. A influenciadora digital ficou com um semblante sério e muitos disseram que ela não teria gostado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

CONFIRA FOTOS DE POLIANA, SOGRA DE VIRGINIA, POSANDO DE BIQUÍNI:

Foto: Reprodução/Instagram @poliana

Foto: Reprodução/Instagram @poliana

Foto: Reprodução/Instagram @poliana

Foto: Reprodução/Instagram @poliana