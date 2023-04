Quanto custa a bota de Virginia Fonseca? Presente de Poliana Rocha causou na web

Virginia Fonseca ganhou bota de grife como presente de aniversário e causou alvoroço nas redes

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) deu o que falar nesta semana após ganhar uma bota como presente de aniversário de sua sogra Poliana Rocha (46). A esposa de Zé Felipe (24) foi acusada de não ter gostado do calçado e, depois, quando resolveu aparecer vestindo o calçado foi criticada pela escolha do item para compor o look.

O calçado é uma mistura de bota e chinelo, deixando os dedos do pé a mostra, divididos apenas por uma tira característica do estilo. Na internet, muitos fãs e seguidores da mãe de Maria Alice (1) e Maria Flor brincaram com o item, o chamando de "chinelo de dedo de cano alto", e outros até criticaram Virginia Fonseca , a chamando de "inimiga da moda".

A bota é da grife Miu Miu, que virou tendência no mundo das famosas no ano passado, quando Maisa Silva (20) e Jade Picon (21) apareceram usando as microssaias da marca. Disponível para compra no Brasil nas cores branco e preto, a bota chega a custar R$ 12 mil no site oficial da empresa italiana de roupas, que é dirigida pela designer-chefe da grife Prada, Miuccia Prada (72).

Virginia apareceu usando o acessório para comemorar a conquista de seus 43 milhões de seguidores no Instagram. "Não poderia deixar de vir aqui agradecer, meu coração está cheio de gratidão, sinto que estou na minha melhor fase e vocês fazem parte disso! Agradeço a Deus todos os dias por tudo e todos", escreveu ela, na legenda da publicação.

Dias antes, no aniversário da influenciadora e empresária, diversos internautas alegaram que ela não teria gostado do presente da sogra, já que teve uma reação inusitada ao abrir a caixa e ver o presente. "Agora eu vou abrir o presente da minha sogra. Nossa, é uma caixona", disse ela no registro, antes de ver o calçado com o salto fino de 4,5 cm e o cano de 40 cm.