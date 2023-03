Poliana Rocha ostenta pernão em look exuberante e impressiona: ''Maravilhosa''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, roubou a cena ao apostar em look indiscreto

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 08, em comemoração ao Dia das Mulheres, a influenciadora publicou cliques de um ensaio arrasador e chamou atenção.

Cheia de estilo, a famosa protagonizou o momento dando um show de beleza. Usando um casaco volumoso com pelos e sandálias rosa pink, a mãe do cantor Zé Felipe (24) ostentou seus pernões torneados com atitude.

"Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou... Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar da derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos! E acima de tudo acreditar nos valores humanos! Parabéns a todas vocês... MULHERES com muito AMOR…… Feliz dia da mulher", refletiu na legenda.

Nos comentários, a mulher do sertanejo foi coberta de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Linda demais", admiraram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 08, Poliana Rocha ficou muito emocionada ao receber uma surpresa do filho, Zé Felipe, que mesmo longe viajando nos EUA fez questão de homenagear a mãe com um gesto especial.

Veja as fotos de Poliana Rocha com look exuberante:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha surpreende com vestido arrasador no batizado das netas

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, arrasou no look para o batizado de suas netas, Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe (24) com Virginia Fonseca (23). Sempre deslumbrante por onde passa, ela mais uma vez exibiu uma beleza impressionante,

Para marcar presença no evento, que aconteceu neste domingo, 05, em Goiânia, a influenciadora apostou em um vestido elegante, de modelo ousado.

Com recortes, franjas e um decote generoso, Poliana Rocha se destacou em meio à decoração cheia de flores do ambiente. Usando óculos escuros, ela surgiu cheia de estilo no local. A cerimônia reuniu amigos, familiares e muitos famosos.

"Vovó Poly", disse a loira ao posar segurando uma bolsa de mão dos tons do vestido e vestindo acessórios dourados.