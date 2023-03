Poliana Rocha se emociona com surpresa do filho: ''Muito mais feliz''

Mesmo viajando, Zé Felipe surpreendeu Poliana Rocha com presente especial na porta de casa

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), foi surpreendida pelo filho, o cantor Zé Felipe (24), com uma surpresa especial. Na manhã desta quarta-feira, 08, Dia da Mulher, a famosa abriu a porta de casa e se deparou com um presente do herdeiro.

Mesmo viajando nos EUA com sua família, o artista fez questão de homenagear a mãe lhe enviando um mimo em casa. Poliana Rocha ficou emocionada e mostrou para os seguidores o momento que viu a lembrança na entrada de seu lar.

A influenciadora fez questão de enaltecer o filho e falar o quanto o ama. "Vocês falam que eu sou uma mãe coruja, mas não tem como não ser, quem tem um filho desse, tem tudo na vida", comentou a loira.

"Por isso, oro, jejuo, faço qualquer coisa nesse mundo pelo meu filho e eu acordo e olha o que ta na minha porta lá nos EUA meu filho teve a sensibilidade de lembrar do dia da mulher", disse a famosa orgulhosa com a atitude de Zé Felipe.

Poliana Rocha faz foto em festão de mesversário da neta caçula

A neta caçula de Poliana Rocha (46), Maria Flor, completou quatro meses de vida e ganhou um festão colorido para seu mesversário. A vovó coruja compartilhou uma foto do momento especial com a pequena no colo e encantou com tanto amor, além de impressionar ao surgir em meio à decoração deslumbrante do evento.

Abraçando a menina, a esposa do cantor Leonardo surgiu sorridente com a bebê, herdeira mais nova do casamento de seu filho Zé Felipe com a influenciadora Virginia Fonseca (23), e celebrou o momento.

"Comemorando o “ mesversário” da nossa pequena FLOR! Te amamos", escreveu Poliana Rocha ao compartilhar a foto na mesa principal da festa com tema de Carnaval, "Bloquinho de Maria Flor".

++ Festa! Virginia Fonseca comemora mêsversário de Maria Flor com tema carnaval

Em meio as bexigas e flores coloridos, além de um bolo feito combinando com a decoração, a loira posou deslumbrante com a neta e recebeu elogios. "Princesas", escreveram os fãs. "Duas flores", disseram outros.