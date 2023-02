Poliana Rocha exibe o corpão ao usar apenas biquíni

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha ostenta o corpaço sarado ao aproveitar o dia de sol na fazenda da família

Esposa do cantor Leonardo (59), a empresária Poliana Rocha aproveitou o sábado, 18, para renovar o bronzeado na área externa da fazenda de sua família. Ela apareceu com um biquíni roxo enquanto admirava a linda vista do lago da propriedade enquanto se refrescava na piscina da Fazenda Talismã.

A estrela deixou à mostra suas curvas impecáveis e o corpo sequinho ao caprichar nas poses. “Carnaval 2023”, disse ela, que é a mãe do cantor Zé Felipe e avó de Maria Alice e Maria Flor.

Por sua vez, o cantor Leonardo aproveitou os dias de folga na fazenda para sair para pescar com os amigos. Ele mostrou uma foto no barco com os colegas enquanto iam se divertir no meio do rio. “E o carnaval por aí?”, escreveu ele na legenda.

Enquanto isso, a nora deles, Virginia Fonseca, foi para a folia em Salvador com os amigos. Neste sábado, 18, ela desembarcou na Bahia e já foi acompanhar os desfiles dos trios elétricos nas ruas e registrou tudo nas redes sociais.

Poliana Rocha responde pergunta de fã

Há pouco tempo, Poliana Rocha (46), esposa de Leonardo (59), resolveu abrir o coração com os seguidores e revelou uma decisão que tomou para poder seguir em frente com o casamento.

Em sua conta no Instagram, a loira abriu uma caixinha de perguntas para responder alguns questionamentos enviados por internautas, entre eles, a empresária revelou o motivo de ter perdoado as traições do sertanejo. Sincera, ela disse: "A vida é feita de escolhas! Eu escolhi lutar e manter a minha família". Vale lembrar que Poliana e Leonardo estão juntos desde 1995 e são pais de Zé Felipe (24).