Virginia Fonseca surge com a barriga de fora ao curtir o carnaval de Salvador

Virginia Fonseca mostra momentos de sua diversão em Salvador e o look ousado chama a atenção

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais ao mostrar a sua chegada no carnaval de Salvador, na Bahia. A estrela viajou para o nordeste com os amigos neste sábado, 18, e já foi aproveitar a folia dos trios elétricos nas ruas.

Nos stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe registrou o seu look para o evento, que foi composto por um top da grife Dolce & Gabbana e uma minissaia laranja. O modelito deixou à mostra o corpo sequinho dela e sua barriga trincada.

Virginia ainda contou que viveu um perrengue ao tentar chegar até um trio elétrico. Ela e seus amigos se perderam na multidão e não conseguiram encontrar o caminho. Então, uma fã a reconheceu e a influencer entrou na casa da seguidora até ser encontrada por seus amigos. “Coisas que acontecem comigo! Ficamos perdidos, uma seguidora cedeu a casa para a gente ficar. Eu estava perdia, no meio do povo e seguindo o fluxo”, afirmou ela.

Virginia Fonseca surge muito diferente em foto antiga com a mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais neste final de semana ao relembrar uma foto antiga com a mãe, Margareth Serrão. A estrela mostrou o quanto mudou ao longo dos anos e surgiu com a aparência quase irreconhecível na foto antiga.

A estrela exibiu o clique feito na adolescência e deixou evidente as transformações em seu rosto ao longo dos anos ao comparar o clique antigo com uma foto atual delas. Na imagem, ela se declarou para a mãe. “Sempre juntas”, escreveu.