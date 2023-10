Paula Fernandes mostra corpo escultural em Noronha: "Perfeita"

A cantora Paula Fernandes exibiu seu corpo sarado ao surgir com roupa de banho durante o dia de folga

Paula Fernandeschamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 16, ao compartilhar algumas fotos curtindo seus dias de descanso em Fernando de Noronha.

Em seu perfil no Instagram, a cantora esbanjou beleza e seu corpo sarado ao postar algumas fotos enquanto aproveitava o dia ensolarado à beira da piscina, em uma pousada, e também na praia. Nas imagens, ela surgiu usando um biquíni e uma saída de praia, além de óculos escuros.

Ao dividir os registros, a artista refletiu. "Se aMAR antes", escreveu ela na legenda da publicação, marcando na localização a Praia Cacimba do Padre. Os internautas rapidamente encheram a postagem de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Você é perfeita", afirmou outra. "Uma pintura humana", falou uma fã.

Vale lembrar que Paula está solteira. No mês passado ela comunicou o fim de seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello. Os dois estavam juntos desde 2019. "Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento", pediu ela em um trecho do anúncio.

Confira as fotos:

Paula Fernandes em Noronha - Reprodução/Instagram

Foto rara com a mãe

A cantora Paula Fernandes fez uma homenagem carinhosa para a sua mãe, Dulce, nas redes sociais nesta segunda-feira, 16. Ela comemorou o aniversário de sua mãe com uma foto especial das duas juntas e a semelhança delas chamou a atenção dos fãs.

"Hoje é o dia da pessoa mais importante da minha vida. @dulcecsouza Quem me trouxe ao mundo e me ensinou todos os valores que eu carrego. O valor da simplicidade, da honestidade, dignidade, sensibilidade, reciprocidade, cumplicidade, lealdade, bondade, solidariedade… entre outros que pra mim são inegociáveis. E eu tô aqui pra dizer que você fez de mim o que sou e que tenho muito orgulho de ser sua filha [...]", escreveu a artista em um trecho da homenagem. Veja o texto completo!