Paula Fernandes exibe foto rara com a mãe e fã diz: ‘Parecem irmãs’

Paula Fernandes celebra data especial na vida da mãe e a semelhança entre elas rouba a cena

A cantora Paula Fernandes fez uma homenagem carinhosa para a sua mãe, Dulce, nas redes sociais nesta segunda-feira, 16. Ela comemorou o aniversário de sua mãe com uma foto especial das duas juntas e a semelhança delas chamou a atenção dos fãs.

Na legenda, a estrela falou sobre a importância da mãe em sua vida. "Hoje é o dia da pessoa mais importante da minha vida. @dulcecsouza Quem me trouxe ao mundo e me ensinou todos os valores que eu carrego. O valor da simplicidade, da honestidade, dignidade, sensibilidade, reciprocidade, cumplicidade, lealdade, bondade, solidariedade… entre outros que pra mim são inegociáveis. E eu tô aqui pra dizer que você fez de mim o que sou e que tenho muito orgulho de ser sua filha. Que farei tudo que estiver ao meu alcance pra que você seja muito feliz e sempre tratada como merece. Receba através de mim todo amor que milhares de fãs, amigos e familiares tem por você, porque você é muito especial. Desejo saúde e muitos anos de vida!!!! Te amo mãe! De: Sua florzinha de abóbora", disse ela.

Assim, os fãs deixaram comentários na foto. “Como são bonitas! Parecem irmãs”, disse um internauta. “Mãe e filha lindas, maravilhosas e musas”, escreveu outro. “Mãe ou irmã?”, questionou mais um.

Paula Fernandes está solteira

A cantora Paula Fernandes está de volta às redes sociais após anunciar o fim do namoro com Rony Cecconello há pouco mais de uma semana. A estrela reapareceu na internet com um vídeo cantando a música Meus Encantos, que é o sobre um fim de um relacionamento.

Nas imagens, ela apareceu com look básico e os cabelos cacheados enquanto cantava e tocava o seu violão ao ar livre. Nos comentários do post, os fãs falaram sobre a expressão no rosto da cantora e sua postura no vídeo.

"É de cortar o coração ver você triste assim , mas tudo vai passar, fique bem, tá", disse um seguidor. "Estou sentindo que você está triste! Isso vai passar! Tem amor que vem para nos ensinar a nos amar mais e aprendermos a ficar felizes com a nossa solitude", declarou outro. "Ao mesmo tempo q é lindo eu fico imaginando oq está sentindo nesse momento tão difícil", afirmou mais um.

A separação de Paula Fernandes foi anunciada no dia 25 de setembro, mesmo dia em que Sandy e Lucas Lima revelaram o fim do casamento de 15 anos. "Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento", pediu ela no começo do texto.

"Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim", finalizou.