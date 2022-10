Paula Barbosa chama atenção ao exibir corpo sarado em clique de biquíni: "Maravilhosa"

A atriz Paula Barbosa, que interpretou Zefa em 'Pantanal', chamou a atenção ao surgir de biquíni nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 16h17

Paula Barbosa (36) elevou a temperatura das redes sociais ao exibir toda sua beleza na tarde desta quinta-feira, 13.

A atriz, que interpretou Zefa na novela Pantanal, compartilhou uma foto em que aparece renovando o bronze usando um biquíni com estampa de oncinha, e sua barriga sarada chamou a atenção dos internautas.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Sereia pantaneira", comentou outra. "Um corpo é um corpo. Deusa demais", falou mais uma. "Uma perfeição", afirmou uma fã.

Confira a foto de Paula Barbosa de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Barbosa (@paulabarbosaoficial)

Beijos em José Loreto na novela

Paula Barbosa relembrou como foi gravar as cenas de beijões de sua personagem, Zefa, com Tadeu, interpretado por José Loreto, no remake da novela Pantanal. A atriz contou que os atores combinaram como seria o beijo antes da gravação.

"Uma vez que ele já tinha feito essa construção com a Julia, a gente decidiu manter. A gente conversou bastante antes. São várias questões que permeiam: até onde é verdade que a Zefa é uma mulher que não é sagaz? Até onde que ela nunca beijou na boca? Então, começamos a brincar com isso. Não íamos fazer aquela coisa príncipe e princesa, porque ia fugir da realidade", revelou ela em entrevista ao Gshow.

