Patrícia Poeta impressiona ao se mostrar dançando: 'Um espetáculo'

Cheia de estilo e elegância, Patrícia Poeta impressiona ao mostrar seu talento para a dança; apresentadora surpreendeu com performance

A apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção ao mostrar sua habilidade na dança nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar um vídeo em sua rede social fazendo uma aula bem animada na academia.

Ainda com a maquiagem e cabelos feitos para comandar o Encontro, a jornalista apareceu deslumbrante no momento. Usando um conjuntinho fitness básico, mas cheio de estilo, a famosa ostentou suas curvas esculturais com muita elegância.

"1 hora dançando…suei, cansei, botei todo o estresse pra fora... Vambora mexer o corpitcho! Faz bem pra mente! Ótima semana pra nós", contou ela sobre gostar de fazer a atividade física para também colher benefícios para o seu psicológico.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza e talento da apresentadora para a dança. "Magra, bonita, rica e as mulheres que está criticando a outra e inveja", defenderam a jornalista. "Um espetáculo", exclamaram outros.

Patrícia Poeta curte praia com o filho e a nora

A apresentadora Patrícia Poeta mostrou um final de semana na praia. A jornalista foi à Praia da Rosa, em Santa Catarina, com seu único filho, Felipe Poeta, e a namorada dele, a nutricionista Juliana Mello.

Em sua rede social, após postar fotos tomando sol, a comandante do Encontro compartilhou os cliques com o herdeiro e a nora. A famosa ainda surpreendeu ao flagrar o garoto surfando com bastante habilidade.

"Olha a ondaaa", disse ela ao exibir um pouco de sua intimidade com os seguidores. Nos comentários, a jornalista recebeu elogios. "Tá linda", admiraram. "Simplesmente maravilhosa", enalteceram outros. Veja as fotos do momento aqui.

Tempos atrás, a apresentadora comemorou o aniversário de 21 anos do filho. O menino é fruto do casamento vivido com o diretor global, Amauri Soares, com quem ficou por 16 anos até terminar em 2017.