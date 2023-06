Patrícia Poeta entra no clima de festa junina em novas fotos: “Maravilhosa”

A apresentadora do “Encontro” Patrícia Poeta compartilhou algumas fotos curtindo festa junina na Paraíba

Neste domingo, 4, Patrícia Poeta encantou seus seguidores ao surgir em clima de festa junina. A apresentadora compartilhou em seu Instagram uma série de fotos curtindo um arraial em Capina Grande, na Paraíba.

A comandante do programa “Encontro” compareceu ao evento “O Maior São João do Mundo” e tirou diversas fotos no local. Patrícia mostrou o céu com bandeirinhas juninas e ainda posou na decoração característica do evento. “Bem-vindo, primeiro domingo junino”, escreveu a morena na legenda do post.

Patrícia esbanjou beleza e estilo em um look confortável para curtir a festa. A apresentadora usava uma blusa branca sem mangas e uma calça vermelha que deixava seus tornozelos à mostra.

Os seguidores da colega de Manoel Soares no “Encontro” adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Você é tão linda, tão especial, te assisto todos os dias”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Maravilhosa”.

Outro fã ainda se declarou nos comentários: “Linda! Como não amá-la? Sou seu fã incondicional e tenho o sonho de conhecê-la”. E outra seguidora ainda escreveu: “Maravilhosa, perfeita, nossa musa encantadora”.

Recentemente, o visual de Patrícia foi pauta no “Encontro”. A apresentadora combinou uma calça de alfaiataria verde com um body de couro com ombreiras da mesma cor. A comentarista do programa, Tati Machado opinou sobre o look: "A Patrícia, ela veio hoje de Lady Gaga, né? Ela está aqui só no Poker Face com essas ombreiras".

Bastidores!

Nesta semana, mais um capítulo do climão entre Patrícia Poeta e Manoel Soares no “Encontro” veio à tona. Isso porque, Susana Viera compareceu à atração matinal e perguntou se Manoel gostaria de lhe perguntar algo, já que até então a entrevista estava sendo conduzida por Patrícia.

Após o ocorrido, o jornalista Matheus Baldi do programa “Melhor da Tarde” disse que Susana teria conversado com Manoel nos bastidores e que a situação teria sido supostamente armada.