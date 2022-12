Paolla Oliveira tira o vestido em ensaio e dá show de beleza: ''Musa das musas''

Atriz Paolla Oliveira surgiu morena em ensaio tirando o vestido e esbanjou beleza com sensualidade na medida

A atriz Paolla Oliveira (40) deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 28, a famosa compartilhou cliques de um ensaio em que apareceu morena e chamou a atenção com tanto estilo.

Com o visual mais escuro, a artista, que está no ar em Cara e Coragem, destacou-se ao apostar em um vestido brilhante. Tirando peça e deixando um pouco de suas curvas à mostra, ela ostentou sua beleza com um toque de ousadia.

"Qual a cor você escolheu para receber seu 2023? Superstição, arrasar no look, ou simplesmente porque você ama?! A sorte está lançada, mas desejos também", escreveu Paolla Oliveira na legenda.

Nos comentários, não demorou para os seguidores encherem a famosa de elogios. "Musa da musas", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram os fãs.

Ainda recentemente, durante a Copa do Mundo, a namorada de Diogo Nogueira (41) impressionou com seus looks para torcer para o Brasil.

Veja as fotos de Paolla Oliveira no ensaio:

Paolla Oliveira impressiona ao mostrar obra de sua nova mansão

A atriz Paolla Oliveira revelou em sua rede social que está construindo a casa dos seus sonhos, ou melhor uma mansão! Em alguns registros, a famosa mostrou um pouco de sua futura residência.

Nos cliques, a artista apareceu curtindo uma piscina imensa e sem água ainda, além de ter feito uma selfie com uma parte que ainda está sendo levantada.

"A beleza do caos. Hoje foi dia de visitar minha obra. Os desejos são novos e muitos, mas o perrengue de obra, basicamente os mesmos. Quebra, junta, levanta, derruba e assim tudo vai acontecendo. Estamos construindo um sonho. Não é fácil, mas sem dúvida, muito bom", contou.

