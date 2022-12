Paolla Oliveira surge deslumbrante com camisa do Brasil e fala sobre superstição: ''Absurdo''

Atriz Paolla Oliveira fez fotos em clima da Copa e aproveitou para falar sobre superstições para o jogo

A atriz Paolla Oliveira (40) surgiu deslumbrante para mais um dia torcer pelo Brasil! Nesta sexta-feira, 09, a famosa compartilhar fotos pronta para acompanhar o jogo da Seleção e aproveitou para comentar sobre as superstições.

Nos registros, a famosa esbanjou sua beleza natural ao vestir a camisa azul do time e interagiu com os seguidores antes do jogo começar.

"Quem é você na torcida pela seleção?! O que só empolga na #CopaDoMundo? O que segue as tradições desde, sei lá, 1994? O que repete toda a roupa, lugar de sentar, comida, no dia do jogo que deu certo?!", perguntou.



"É muito divertido o quanto a gente leva a sério as superstições! É absurdo imaginar que o Brasil venceu o jogo porque a gente tradicionalmente comeu pastel, ou usou uma meia roxa, mas a gente segue fazendo, repetindo e acreditando que fazemos parte disso, que temos um grau de responsabilidade naquela vitória. E podemos ter mesmo. Toda energia positiva é válida e importante, pra tudo que a gente se propõe a fazer. Seja na vida, seja num jogo de futebol. Mas e aí? Me conta o que você não vai deixar de fazer pro Brasil vencer hoje! Já já tem jogo. Bora, timeeee!", escreveu Paolla na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram as selfies da musa. "Ela postou foto, agora é vitória garantida", comemoraram os fãs. "A mais linda", enalteceram outros.

Ainda nos últimos jogos, Paolla Oliveira impressionou com os looks montados para torcer. Com um body branco, ela encantou ao montar uma combinação bem diferente. Em outra partida, ela arrancou suspiros ao exibir seu corpaço em shortinhos e camiseta amarrada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira impressiona ao mostrar obra de sua nova mansão

A atriz Paolla Oliveira revelou em sua rede social neste domingo, 04, que está construindo a casa dos seus sonhos, ou melhor uma mansão! Em alguns registros, a famosa mostrou um pouco de sua futura residência.

Nos cliques, a artista apareceu curtindo uma piscina imensa e sem água ainda, além de ter feito uma selfie com uma parte que ainda está sendo levantada.

"A beleza do caos. Hoje foi dia de visitar minha obra. Os desejos são novos e muitos, mas o perrengue de obra, basicamente os mesmos. Quebra, junta, levanta, derruba e assim tudo vai acontecendo. Estamos construindo um sonho. Não é fácil, mas sem dúvida, muito bom", contou.