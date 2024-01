Paolla Oliveira perde a paciência e detona fã: ‘Sempre imperfeita’

Paolla Oliveira exibe foto ousada com pouca roupa nas redes sociais, é alvo de críticas e rebate comentário sobre Photoshop: ‘Ta aí a resposta'

A atriz Paolla Oliveira não deixou passar uma acusação de que teria feito edições em um ensaio fotográfico recente. Um seguidor acusou a artista de ter feito Photoshop em um clique com pouca roupa e ela decidiu responder à altura.

A estrela compartilhou sua resposta nos stories do Instagram e negou o uso de edições na imagem. Ela contou que estava com uma meia-calça e que a fotógrafa do ensaio colocou uma luz que destacou a beleza da atriz.

"Sabe, fiquei pensando se responderia ou não esse tipo de comentário, e realmente não queria ter que vir aqui me justificar e dizer que estava usando uma meia, que completou o visual dentro da luz impecável da maravilhosa Bruna Castanheira - e isso é trabalho de uma equipe fantástica e não de retoque”, disse ela.

Então, Paolla ainda refletiu sobre a pressão para caber nos padrões de beleza impostos pela sociedade e defendeu sua postura. "Mais que isso: me lembrei que comecei a falar mais abertamente sobre o incômodo de ter que caber o tempo todo nas expectativas alheias para justamente poder usufruir de alguma liberdade que uma mulher no meu lugar possa ter conquistado. E meu desejo sempre foi só ser. Com mais roupa, menos roupa, coerente ou incoerente, inconstante, mutável, com um corpo mais magro ou mais gordo - mas sempre imperfeita, simplesmente porque sou um ser humano e sempre insuficientemente boa, porque sou uma mulher. A maior prova disso? Este e mais os milhares de comentários assim frequentes aqui e em vários perfis que apareço, mesmo sendo a mesma, numa foto produzida ou exposta dançando na rua. Taí a resposta que eu não quero mais precisar dar, mas que ainda preciso”, escreveu.

Paolla Oliveira se emociona ao realizar sonho do pai

A atriz Paolla Oliveira surgiu muito emocionada em sua rede social nas últimas semanas ao contar que estava realizando um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Com uma pausa em sua agenda agitada de compromissos, a famosa surgiu com ele no Rio Grande do Norte.

Na casa da família dele no lugar, onde ele estava há 13 anos sem visitar, a namorada de Diogo Nogueira gravou os stories e comentou sobre estarem chorando o tempo todo com a oportunidade de reverem os parentes da cidade onde ele nasceu.

"Eu to passando pra dizer, o quanto é bom e gratificante às vezes a gente parar o ritmo frenético vida e fazer alguma coisa que só preenche nossos corações, eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui ter vindo aqui na cidade dele no Rio Grande do Norte", falou ela. Veja mais aqui.