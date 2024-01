5 vezes em que Paolla Oliveira exibiu fotos sem filtro na internet

Paolla Oliveira defende a beleza natural das mulheres e já mostrou o seu corpo sem filtros em várias fotos. Confira cinco vezes da beleza natural dela

A atriz Paolla Oliveira está em uma nova fase de relação com sua beleza. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, ela contou que defende a beleza natural das mulheres e sem filtros de edição nos posts na internet.

“Eu não acordei um dia e falei assim: ‘Ah, minha pauta da vida vai ser corpo’, do nada. Eu fui provocada, estou sendo provocada há anos”, disse ela, e completou: “E eu imagino que várias mulheres que estão assistindo agora vão sentir também essa provocação. É o tempo inteiro, só que a gente se cala. Eu estar mais confortável me faz ter mais vontade de falar, de querer subverter os lugares que eu mesma já ocupei”.

Então, a artista contou que está com o olhar mais atento às edições de imagem. “Eu fiz uma foto esses dias e, quando eu fui aprovar a foto, ela trouxe o meu braço pela metade. Aí eu falei: Ué, tá errado isso aqui! Devolve o meu braço, devolve meus contornos no rosto”, relembrou.

A estrela ainda relembrou que recebe muitas críticas de mulheres. “Mas não sou eu que vou apontá-las. Talvez eu vá fazer outros vídeos para falar: ‘Sai daí, boba, para de fazer isso. Não descredibiliza o movimento de outra mulher'. Ela está passando pela mesma que você passou, por mais que você não enxergue, se você olhar direitinho está todo mundo ali muito pertinho, sendo apontada, sendo julgada, sendo objetificara, sendo diminuída”, afirmou.

Nas redes sociais, Paolla Oliveira é adepta de postar fotos mostrando a sua beleza natural em fotos sem filtros ou edições. Que tal relembrar alguns registros da artista? Confira abaixo:

Paolla Oliveira se surpreende com dança de Diogo Nogueira

Há pouco tempo, a atriz Paolla Oliveira divertiu seus seguidores ao dividir um momento descontraído ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira. É que a beldade compartilhou um vídeo de um momento de bastante intimidade. Durante uma dancinha a dois, ela ficou chocada com uma atitude inusitada do pagodeiro.

Mas se engana quem pensa que o clima era de romance! Diogo deixou as canções de amor de lado por uma noite e aproveitou para se jogar na coreografia da canção ‘Voando pro Pará’ da cantora Joelma. Depois de dançar bem agarradinho e até ganhar um carinho de sua namorada, Diogo se revelou e deixou a atriz chocada ao 'bater o cabelo’ para finalizar a dança: "De boas dançando tacacá com o mozão. Quando de repente, ele bateu o cabelo. Muito chocada", disse Paolla, que usou a voz da cantora Ivete Sangalo para fazer a narração do vídeo. Confira!