Paolla Oliveira se surpreende com dança de Diogo Nogueira: 'Muito chocada'

Pode isso? Paolla Oliveira fica impressionada com atitude inesperada de Diogo Nogueira enquanto dançavam agarradinhos; veja o vídeo

Nesta quinta-feira, 04, a atriz Paolla Oliveira divertiu seus seguidores ao dividir um momento descontraído ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira. É que a beldade compartilhou um vídeo de um momento de bastante intimidade. Durante uma dancinha a dois, ela ficou chocada com uma atitude inusitada do pagodeiro.

Mas se engana quem pensa que o clima era de romance! Diogo deixou as canções de amor de lado por uma noite e aproveitou para se jogar na coreografia da canção ‘Voando pro Pará’ da cantora Joelma. Além de mostrar que é eclético em seu gosto musical, o artista também impressionou ao improvisar um passo de dança diferente.

Depois de dançar bem agarradinho e até ganhar um carinho de sua namorada, Diogo se revelou e deixou a atriz chocada ao 'bater o cabelo’ para finalizar a dança: "De boas dançando tacacá com o mozão. Quando de repente, ele bateu o cabelo. Muito chocada”, disse Paolla, que usou a voz da cantora Ivete Sangalo para fazer a narração do vídeo.

Nas redes sociais, o registro viralizou e o casal recebeu muitos elogios pela sintonia: “Paolla e Diogo mostrando, mais uma vez, que juntos eles têm o molho”, exaltou um admirador. “Imagina ser a Paolla e namorar o Diogo, parece miragem mas existe”, brincou outro seguidor. “Eles são perfeitos demais, entretenimento puro”, disse mais uma fã.

Veja o vídeo da dancinha de Paolla e Diogo:

paolla oliveira e diogo nogueira mostrando, mais uma vez, que juntos eles tem o molho 🤌🏼 pic.twitter.com/TquMcbStBE — ‏ִֶָ (@pllvrs) January 4, 2024

Vale lembrar que Paolla e Diogo assumiram publicamente o relacionamento em julho de 2021. Os pombinhos posaram juntos nos bastidores de um show do cantor, que aconteceu no Rio de Janeiro, para revelar o namoro. Desde então, eles encantam os seguidores nas redes sociais com momentos apaixonantes da relação em raras aparições.

Paolla Oliveira ousa em look após críticas:

Nas últimas semanas, Paolla Oliveira viu seu corpo se tornar assunto e precisou rebater as críticas em suas redes sociais. A atriz, que recebeu diversos comentários sobre seu peso, mostrou que não dá ouvidos às mensagens negativas e escolheu um look repleto de ousadia para curtir a virada do ano, com um vestido branco lindíssimo.

Na legenda, ela celebrou a chegada de um novo ano: "Esse foi ano foi como um mar lindo e revolto. Aprendi que tirar cascas faz a gente encontrar coragem. Que tem coisa que a gente precisa enfrentar de frente e que para todas as outras é assimilar que não comandamos mesmo muita coisa nessa vida"; veja a reflexão na íntegra.