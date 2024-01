Criticada pelo corpo, Paolla Oliveira ousa em look para o ano novo: "Coragem"

Paolla Oliveira ousa em look para o ano novo e aposta em produção ousada para celebrar a chegada de 2024

A atriz Paolla Oliveira encantou os seguidores ao escolher um look bem ousado para passar a virada para 2024. Em um longo texto nas redes sociais, a artista refletiu sobre o momento que está vivendo.

Nas últimas semanas, ela viu seu corpo se tornar assunto e precisou rebater as críticas. "Esse foi ano foi como um mar lindo e revolto. Aprendi que tirar cascas faz a gente encontrar coragem. Que tem coisa que a gente precisa enfrentar de frente e que pra todas as outras é assimilar que não comandamos mesmo muita coisa nessa vida", afirmou ela.

A namorada de Diogo Nogueira seguiu refletindo. "Tenho percebido que é possível tentar subverter o tempo, as lógicas, aumentando o amor e percebendo as possibilidades de não me deixar ficar amarga ou triste. Quero ser próspera o ano todo, quero fogos de artifício quando der um abraço em quem amo, quero ondas, mas de frio da barriga com as pequenas alegrias da vida", declarou.

Paolla Oliveira ainda dividiu suas resoluções de ano novo. "Um pouco de tradição e um pouco de disrupção. Nao quero ficar fazendo tantos planos sem agir na direção deles. Meu tempo é agora e meu ano novo recomeça toda vez que eu me movo na direção dele. Desejando tudo de mais lindo pros recomeços de vocês também…", encerrou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira enfrenta críticas constantes

Vale lembrar que Paolla já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa”, a atriz lamentou durante o podcast 'Quem Pode, Pod'.

A namorada de Diogo Nogueira ainda elencou alguns dos comentários que costuma receber: “'Está gorda', 'o braço não tá bom', 'tá grávida'. É um jogo de pressão e insuficiência o tempo inteiro, onde você está sendo jogada de um espaço para o outro””, disse Paolla, que tenta não ceder à pressão externa para se sentir bem consigo mesma.