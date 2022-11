Paolla Oliveira exibe corpaço turbinado em fantasia ousada de heroína e causa: ''Musa''

Atriz Paolla Oliveira esbanjou curvas esculturais em look ousado de heroína e arrancou suspiros dos fãs

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 08h38

A atriz Paolla Oliveira (40) chocou com uma produção toda em roxo para sambar com sua escola de Carnaval, a Grande Rio. Neste sábado, 12, a famosa compartilhou fotos do look escolhido para o ensaio e chocou com tanta beleza.

Esbanjando suas curvas turbinadas na roupa com recortes, transparência e até uma parte fio-dental, a musa chamou muita atenção dos internautas ao surgir arrasadora vestindo a peça ousada.

Fazendo carão com muito poder, a namorada do cantor Diogo Nogueira (41) impressionou ao arrematar a combinação com uma maquiagem bem iluminada e da cor do look.

"Pronta pro #GuardiõesDaFavela. Carnaval já começou em novembro, né @GrandeRio", avisou Paolla Oliveira que já está preparando para a folia do próximo ano.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram chocados com tanta beleza. "Musa", admiraram os fãs. "É deusa que fala", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, a atriz de Cara e Coragem roubou a cena na gravação da vinheta de fim de ano da Globo ao apostar em um vestido micro de cor laranja todo brilhante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

De biquíni, Paolla Oliveira exibe corpaço absurdo e impressiona com pernão

A atriz Paolla Oliveira parou tudo em sua rede social recentemente ao recordar um clique de verão. Aproveitando o clima de tbt na web, ela resgatou uma foto de quando era loira e chamou muita atenção ao surgir de roupa de banho.

No registro, a artista, de Cara e Coragem, surgiu loiríssima antes de pintar os cabelos para Pat da novela das sete e impressionou com seu corpaço escultural. De biquíni colorido, a famosa deu um show de beleza e boa forma.

