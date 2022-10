Paolla Oliveira e Diogo Nogueira protagonizam momento de chamego: ''Pra começar a semana''

Na rede social, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira esbanjaram amor ao surgirem grudadinhos

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 13h28

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira encantaram os internautas ao surgirem juntinhos em um novo clique. Nesta segunda-feira, 24, a global, de Cara e Coragem, publicou o clique agarradinha com o amado e chamou a atenção.

Iluminados pelo sol, o casal surgiu apaixonado de rostos colados. "Um chamego pra começar a semana", mostrou a famosa o momento fofo com o cantor.

Ao verem os pombinhos conectados, os internautas logo o encheram de elogios. "Casal lindo", admiraram os fãs. "O casal mais lindo do mundo", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Diogo Nogueira se declarou para Paolla Oliveira com um vídeo. Na ocasião, o artista denominou a namorada como "presente que a vida me deu".

Veja a foto de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira:

Paolla Oliveira rouba a cena com corpaço turbinado em vídeo dançando

A atriz Paolla Oliveira impressionou ao mostrar seu corpaço em um vídeo dançando com o elenco da novela das sete, Cara e Coragem. Nos últimos dias, a famosa iniciou o dia com muita energia e chamou a atenção rebolar muito com os colegas.

No registro, a namorada de Diogo Nogueira se destacou ao surgir usando um look preto bem colado. Exibindo suas curvas torneadas na roupa justa, a artista deu um show de beleza com bastante animação.

