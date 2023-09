Paolla Oliveira esbanja estilo e beleza em visita aos estúdios da Globo

A atriz Paolla Oliveira apareceu em suas redes sociais em uma série de fotos com famosos e nos estúdios da Globo

Paolla Oliveira começou setembro em grande estilo! Nesta quinta-feira, 31, a atriz se despediu de agosto com uma série de fotos em seu Instagram mostrando os melhores momentos do mês que passou. A estrela surgiu ao lado de famosos e nos estúdios da Rede Globo.

Na primeira da série de fotos, a protagonista da novela "Cara e Coragem" aparecia em frente aos estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro. Paolla usava um estiloso e elegante vestido longo marrom. A artista surgiu toda produzida para a foto.

A estrela que estará na segunda temporada da minissérie "Justiça" ainda posou ao lado da atriz Dira Paes, que participou recentemente da novela "Pantanal". A musa do Carnaval ainda posou com a influenciadora Rafa Kalimann e a cantora Duda Beat. Paolla ainda compartilhou um vídeo divertido em que surgia cantando com o ator Luis Miranda.

A namorada do cantor Diogo Nogueira ainda surpreendeu os seguidores ao surgir em meio às obras da nova casa onde vai morar com o amado. A atriz posou exibindo sua beleza natural em um vestido branco e marrom que ia até os joelhos.

Na última da série de sete imagens, Paolla surgia encostada em uma parede de tijolos vestido uma blusa branca de mangas longas e uma estilosa calça jeans. "Estou amando isso de photodump. Tudo junto e misturado. Igualzinho a vida! Agosto", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, a influenciadora Rafa Kalimann elogiou a atriz: "Amo! Foi tão gostoso curtir com você". A cantora Duda Beat, que surgiu ao lado de Paolla e Rafa na foto, também escreveu: "Linda". E a humorista e apresentadora Dani Calabresa comentou: "Linda".

Os seguidores de Paolla também amaram as fotos do mês que passou e rasgaram elogios nos comentários da postagem! "Lindeza", elogiou uma seguidora. Outra fã escreveu: "Você é perfeita, querida. Muito linda, divertida e positiva! Maravilhosa demais". Uma página de fãs dedicada à Paolla ainda escreveu: "Dona do sorriso mais lindo que já vi".

"Essa é um talismã, uma pérola simples de beleza natural", escreveu um admirador. Outra fã elogiou: "Linda demais". "Sempre arrasa, né? Parabéns", ainda escreveu uma seguidora reagindo às fotos publicadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Fitness!

Recentemente, Paolla esbanjou beleza ao surgir em roupas de ginástica. A atriz apareceu em seu quintal em uma série de fotos em que aparecia fazendo um alongamento. A estrela mostrou flexibilidade e exibiu suas curvas naturais para os cliques.

Além do conjunto composto por top e calça coloridos, a artista ainda apostou em uma jaqueta corta-vento azul escura para complementar o look atlético e estiloso.