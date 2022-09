Paolla Oliveira cobre seios apenas com os cabelos e para tudo: ''Me abana''

Atriz Paolla Oliveira fez a temperatura subir ao compartilhar foto fazendo topless e cobrindo apenas o necessário

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 11h09

A atriz Paolla Oliveira (40) parou tudo na rede social nesta terça-feira, 06, ao compartilhar um cliques ousado. Fazendo topless, a famosa surgiu plena sorrindo no registro se abanando.

Com os cabelos longos soltos e usando uma maquiagem com batom vermelho, a atriz, de Cara e Coragem, surgiu com um leque colorido nas mãos e rindo. Esbanjando sua beleza natural, a artista roubou a cena ao aparecer quase nua.

Sem usar a parte de cima e cobrindo os seios apenas com os fios dos cabelos, a namorada do cantor Diogo Nogueira (41) fez a temperatura subir. "Me abana", escreveu ela na legenda brincando com os seguidores.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza deslumbrante da famosa. "Deusa", exclamaram ao vê-la. "Que gata", elogiaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Paolla Oliveira arrancou mais suspiros ao relembrar um ensaio ousado que fez quando estava morena para interpretar a personagem Vivi Guedes em A Dona do Pedaço.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira mostra corpaço torneado em ação na academia

Recentemente, a atriz Paolla Oliveira mostrou como faz para manter sua boa forma em mais um vídeo compartilhado na rede social. No registro, a ela surgiu pegando pesado no treino de musculação e roubou a cena ao ostentar suas curvas saradas em ação. Em outro momento fitness, ela brincou ao fazer uma gravação treinando e usando uma fala de Juma, de Pantanal, sobre querer ir embora do lugar.

Durante a coletiva da novela das sete, Cara e Coragem, a intérprete de Pat contou como se preparou fisicamente para viver uma dublê nas telinhas. "O que apareceu de novidade foi a dança aérea", disse ela o que encontrou de diferente em seu novo papel.

