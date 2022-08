Paola Carosella surge com a barriga de fora na academia

Chef de cozinha, Paola Carosella mostra sua boa forma durante treino na academia

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 11h27

A chef de cozinha Paola Carosella (49), que é ex-jurada do MasterChef Brasil, encantou os fãs ao mostrar sua boa forma nas redes sociais. Desta vez, a estrela apareceu com a barriguinha de fora ao posar com cropped e legging na academia.

Na imagem, compartilhada nos stories do Instagram, ela surgiu se exercitando em um momento tranquilo de sua rotina e aproveitou para mostrar o treino para os fãs. “Foco”, escreveu ela.

Recentemente, Paola Carosella contou que tem vontade de voltar a trabalhar na TV. Durante sua participação no DiaCast, a chef revelou que gostaria de receber um convite diferente. "Eu adoraria voltar para a TV, mas eu não sei se quero realities ou coisas assim. Eu adoraria que alguém me chamasse para fazer algo que não envolva cozinha", afirmou.

A ex jurada do Masterchef Brasil ainda disse que o novo trabalho na TV tem que ser desafiante para ela: "Se você me perguntar eu quero voltar, sim. Mas tem que ser desafiante. Então eu gostaria que me colocasse em um lugar incômodo, diferente. Não necessariamente aquilo que eu conheço".

Veja a foto do treino de Paola Carosella: