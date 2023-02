Otaviano Costa se derrete ao ver Flávia Alessandra de biquíni: 'Olha que linda'

Otaviano Costa flagra a esposa, Flávia Alessandra, se arrumando para curtir o dia na piscina e ostenta a beleza dela: 'Se preparando para brilhar!'

O apresentador Otaviano Costa (49) ficou encantado ao flagrar um momento da rotina de sua esposa, Flávia Alessandra (48), e resolveu compartilhar com os fãs. Ele registrou quando se deparou com a amada apenas de biquíni antes de ir renovar o bronzeado na piscina da mansão do casal.

Nas imagens, o comunicador flagrou a atriz usando apenas um biquíni laranja neon enquanto passava um produto de beleza no rosto. Ao exibir a imagem do corpão sarado da amada, ele a elogiou. “Flávia Alessandra se preparando para brilhar! Olha que linda, gente! Olha que lindo esse biquíni!”, disse ele.

No vídeo, Otaviano Costa ainda exibiu a vista deslumbrante da área externa da mansão do casal e também a área da piscina.

Prestes a se casar, Flávia Alessandra conheceu Otaviano Costa e largou tudo

A atriz Flávia Alessandra participou do podcast, Pod Delas e surpreendeu ao contar detalhes de como conheceu o marido, o apresentador Otaviano Costa.

Segundo a famosa, ela não o conhecia nem acompanhava o trabalho do amado na época. Ao ser chamada para apresentar um evento ao lado dele em um navio, foi então que teve a oportunidade de conhecê-lo melhor a ponto de se apaixonar.

"A gente teve que ficar convivendo, porque a gente era o elemento surpresa no evento e era só no penúltimo dia a premiação, então a gente ficava escondido lado a lado, fazendo tudo na contramão dos brasileiros que estavam a bordo, ai a gente conviveu esses dez dias, foi humor a primeira vista, a gente adorava ficar conversando até tarde", contou que se apaixonaram por se divertirem tanto juntos.