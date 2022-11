Ostentando curvas, Gabi Martins arrasa em ensaio de biquíni estampado: ''Que mulher''

Usando biquíni de zebra, ex-BBB Gabi Martins mostra curvas impecáveis e impressiona fãs em cliques ousados durante ensaio

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 11h25

A ex-BBB Gabi Martins (25) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, com fotos de biquíni durante um ensaio fotográfico!

A cantora deixou os fãs de queixo caído ao surgir deslumbrante usando biquíni com estampa animal print de zebra. Nas imagens, a loira caprichou no carão e nas poses à beira de uma piscina pelas lentes do fotógrafo Neto Fernandez.

Empinando o bumbum, a gata posou com os cabelos soltos ondulados exibindo o abdômen sarado, o bumbum redondinho e as pernas torneadas, deixando à mostra suas tatuagens, uma de borboleta na costela, e uma frase no glúteo.

"O casulo não te cabe mais. Suas asas estão prontas. Voe", escreveu Gabi Martins na legenda dos cliques.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à mineira. "Uma das mulheres mais lindas do mundo", babou uma. "Que mulher", exaltou outra. "Deusa demais", destacou mais uma. "A concorrência que lute", brincou mais uma.

Neto Fernandez também postou um vídeo com vários outros registros da sessão fotográfica. "Eu tinha apenas meia hora para fazer essas fotos, mas, missão dada é missão cumprida! Te amo, amiga @gabimartins haha", escreveu ele.

Confira as fotos de Gabi Martins de biquíni em ensaio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Photographer Neto Fernandez (@netofernandezfotos)

