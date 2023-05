Nua, Deborah Secco posa fazendo carão sob a luz do sol: ''Mulherão''

Aos 43 anos, atriz Deborah Secco rouba a cena ao publicar cliques na web em que aparece completamente sem roupa

A atriz Deborah Secco (43) deixou os seguidores babando na terça-feira, 16, nas redes sociais ao compartilhar cliques de um ensaio fotográfico em que aparece completamente sem roupa!

Nos registros, feitos publicados em seu perfil no Instagram, a artista surgiu deslumbrante cobrindo as partes íntimas com os braços e pernas. Sentada no chão, ela apostou carão ao posar aproveitando a luz do sol. "Sob a luz do sol", escreveu Dede na legenda do post, chamando atenção da web.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e exaltaram a beleza de Dede. "Perfeição", "Que explosão de beleza", "Mulherão essa Deborah Secco", "Rainha", "Que mulher maravilhosa", "Coisa linda", "Gostosa", disseram.

Recentemente, Deborah radicalizou o visual e surpreendeu ao surgir de mega hair para deixar o cabelão na altura da cintura. "Aguentem que eu estou me amando com esse cabelão que voltou! Postando até sem filtro", brincou ela ao mostrar o resultado para o maridão após voltar do salão

Confira as fotos de Deborah Secco iluminada pelo sol:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco abre álbum de fotos com a família e se declara

No clima do Dia das Mães, a atriz Deborah Secco usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 10, para compartilhar uma sequência de fotos ao lado da família!

A artista encantou ao dividir um álbum de fotos atuais e antigas com o marido, Hugo Moura (33), e a filha do casal, Maria Flor, de 7 anos, em seu perfil no Instagram. Com a data especial chegando, Deborah fez questão de agradecer ao amado pelo maior presente da vida: a herdeira.

"Dia das Mães chegando... E esse post é para agradecer a ele, Hugo Moura, pelo meu maior presente! Nossa filha! A Maria Flor é sem dúvida alguma a maior alegria da minha vida! Ser sua mãe, é o meu maior presente! Obrigada Xexeco pela nossa família! Sou vocês!", se derreteu.