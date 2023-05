Deborah Secco abre álbum de fotos com a família e se declara: ''Sou vocês''

Na semana do Dia das Mães, atriz Deborah Secco publica cliques ao lado do marido, Hugo Moura, e a filha Maria Flor e agradece à família

Já no clima do Dia das Mães, que é comemorado no próximo domingo, 14, a atriz Deborah Secco (43) usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 10, para compartilhar uma sequência de fotos ao lado da família!

A artista encantou os seguidores ao dividir um álbum de fotos atuais e antigas com o marido, Hugo Moura (33), e a filha do casal, Maria Flor, de 7 anos, em seu perfil no Instagram. Com a data especial chegando, Deborah fez questão de agradecer ao amado pelo maior presente da vida: a herdeira.

"Dia das Mães chegando... E esse post é para agradecer a ele, Hugo Moura, pelo meu maior presente! Nossa filha!", começou escrevendo na legenda da publicação.

"A Maria Flor é sem dúvida alguma a maior alegria da minha vida! Ser sua mãe, é o meu maior presente! Obrigada Xexeco pela nossa família! Sou vocês!", finalizou Dede Secco.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios e Deborah revelou que estão tentando ter mais um bebê. "Eu te amo! Muito!", disse Hugo. "Vocês 3 são e estão cada vez mais lindos a cada ano que passa. Que inspiração", exaltou uma. "É uma família muito linda", falou outra. "Como ela está grande", reparou uma terceira. "Faz mais um filho", pediu mais um.

Confira a declaração de Deborah Secco para a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco brinca ao posar ao lado do marido

Recentemente, a atriz Deborah Secco decidiu compartilhar alguns cliques ao lado de seu marido, Hugo Moura, e aproveitou para brincar sobre a forma como o casal de pombinhos vai passar o final de semana.

“SEXTOU por aqui!!! Na expectativa X realidade… Sendo feliz de qualquer jeito!!! Te amo Xexeco”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. O que Deborah quis dizer é que adoraria estar passando o final de semana na praia ao lado de Hugo, mas os dois estão em casa, aproveitando o momento de lazer na calmaria.