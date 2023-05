Deborah Secco brinca ao posar ao lado do marido: ‘Expectativa x realidade’

Atriz Deborah Secco aparece em clima romântico ao lado do marido e aproveita para brincar sobre final de semana

Nesta sexta-feira, 5, a atriz Deborah Secco (43) decidiu compartilhar alguns cliques ao lado de seu marido, Hugo Moura, e aproveitou para brincar sobre a forma como o casal de pombinhos vai passar o final de semana.

“SEXTOU por aqui!!! Na expectativa X realidade… Sendo feliz de qualquer jeito!!! Te amo Xexeco”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. O que Deborah quis dizer é que adoraria estar passando o final de semana na praia ao lado de Hugo, mas os dois estão em casa, aproveitando o momento de lazer na calmaria.

Os comentários da postagem da atriz foram inundados por uma enxurrada de elogios dos internautas apaixonados pela beleza do casal. “Esse marido está muito bonito… ainda mais bonito”, exaltou uma seguidora. “Casal lindo”, exclamou uma outra, completando com diversos emojis de corações vermelhos. “Perfeitos, eu amo vocês”, disse uma terceira fã. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados e palminhas enviados para enaltecer a perfeção de Deborah Secco e Hugo Moura.

Veja a publicação da atriz Deborah Secco ao lado do marido Hugo Moura mostrando como gostaria de estar passando o final de semana:

Filha de Deborah Secco choca ao surgir com novo visual: ''Cabelo e unhas azuis''

A filha de Deborah Secco, Maria Flor (7), mudou de visual mais uma vez. Neste domingo, 16, a famosa compartilhou uma foto da herdeira com sua nova cor de cabelo e unhas e chamou a atenção com o estilo da menina. Cheia de charme, a garota, fruto do casamento da atriz com Hugo Moura (33), fez biquinho para a câmera ao surgir com os fios coloridos na parte da frente. "Hoje foi dia de cabelo e unhas azuis!", escreveu Deborah Secco ao exibir Maria Flor toda estilosa com a cor autêntica.