Deborah Secco radicaliza visual e surpreende ao surgir de mega hair: "Estou me amando!"

Deborah Secco radicaliza visual, aplica mega hair e surge com madeixas na altura da cintura; veja

No final da tarde desta segunda-feira, a atriz Deborah Secco (43) surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado de sua mudança radical no visual.

É que a esposa de Hugo Moura (33), resolveu alongar as madeixas e apostou no aplique de mega hair para deixar o cabelão na altura da cintura. Maravilhosa, né?!

Pela manhã, a artista comunicou os fãs que iria aumentar as madeixas e logo após algumas horas, a famosa compartilhou o resultado da transformação em uma série de vídeos compartilhados nos seus Stories de seu Instagram.

"Aguentem que eu estou me amando com esse cabelão que voltou! Postando até sem filtro", brincou ela ao mostrar o resultado para o maridão após voltar do salão.

Vale ressaltar que Deborah deixou os fãs escandalizados ao eleger um vestido decotadíssimo e curtíssimo que marcou completamente sua intimidade.

Leia também: Deborah Secco abre álbum de fotos com a família e se declara: ''Sou vocês''

VEJA O STORY DE DEBORAH SECCO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Escândalo! Deborah Secco é flagrada na praia com o shortinho jeans aberto

Nas últimas semanas, a atriz Deborah Secco foi flagrada aproveitando o dia de forte calor em uma praia do Rio de Janeiro. Com um biquíni estampado finíssimo, ela foi flagrada exibindo toda a sua beleza nas fotos inéditas. No momento mais ousado, ela foi fotografada usando um shortinho jeans com o botão aberto.