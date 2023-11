No mar, Gretchen rouba a cena ao revelar curvas após procedimentos

Após plásticas e procedimentos, Gretchen rouba a cena ao exibir suas curvas em foto na praia

A cantora Gretchen chamou a atenção em sua rede social nesta quinta-feira, 16, ao relembrar uma foto curtindo uma praia na época em que morava no Brasil, antes de se mudar para Portugal com o marido, o saxofonista Esdras de Souza.

Recuperada após lipoaspiração e outros procedimentos estéticos em seu corpo, a Rainha do Rebolado esbanjou suas curvas torneadas. Com a barriga bem reta, a artista, que já foi questionada sobre ter umbigo, deu um show de beleza após o mergulho.

"Tbt dessa viagem pra Alter do Chão com meu marido @esdrasdesouza. Amamos a natureza e principalmente a energia que o Universo nos proporciona num lugar desses. Foi incrível estar nesse lugar. Onde minha raiz indígena lateja pelo meu sangue. BOM DIA AAAAA", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas encheram a famosa de elogios. "A sereia mais linda", admiraram os fãs. "Que foto mais linda", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen postou uma foto com Esdras na praia e usou o registro exibindo seu corpaço para mandar um recado para Jenny Miranda, a eliminada de A Fazenda 15, que andou alfinetando a Rainha do Rebolado.

Gretchen exibe corpo real e rebate

A cantora Gretchen deu o que falar recentemente ao exibir seu corpo em fotos de biquíni fio-dental. Após receber críticas sobre sua aparência, a famosa voltou a mandar um recado para quem adora falar de seu corpo.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu quase nua, usando apenas uma blusinha regata e uma calcinha com o nome do marido, deixando suas curvas à mostra. Gretchen então aproveitou a oportunidade para mandar uma direta para os haters e ostentar sua boa forma.

"Se eu tivesse sugando minha barriga, não estaria falando, estaria sem ar, então a barriga é verdadeira, o peto realmente bate no queixo porque eu coloquei uma prótese, o bumbum tem tratamento", declarou ela ao exibir seu corpaço. "É vídeo tá, então não tem photoshop, é bumbum de verdade!", disparou.