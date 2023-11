Gretchen posta foto em praia e manda recado: '40 anos de carreira, não são 40 dias de reality'

Na Europa, Gretchen posta foto com o marido na praia e ao ostentar corpaço, famosa manda direta após ter seu nome citado por ex-Fazenda

A cantora Gretchen chamou a atenção nesta segunda-feiras, 06, ao começar a semana postando uma foto ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza. Com o clique combinando roupa de banho com o amado, ela mandou um recado.

Esbanjando seu corpaço escultural em uma praia na Europa, a Rainha do Rebolado falou sobre sua longa trajetória no mundo artístico, enviando uma dirta para a última eliminada de A Fazenda 15, Jenny Miranda.

"Eu curtindo MINHA VIDA NA EUROPA, enquanto usam minha imagem pra se promover. 40 anos de carreira, não são 40 dias de reality. Aiaiaiai. Só rindo mesmo", disparou a famosa após ver seu nome citado pela ex-peoa.

Durante sua participação no programa de Rodrigo Faro, Jenny comentou que mudará seu nome, tirando o Mirada. Ela alfinetou Gretchen: “Tenho meus traumas de infância. Nunca tive o amor da Gretchen como mãe, sempre fui um produto e me chutaram quando não servia mais. Sou muito dependente emocional. Continuei enaltecendo ela até levar aquela lapada”.

Eliminada do reality A Fazenda, a musa Jenny Miranda se revoltou ao descobrir que sua "mãe", a cantora Gretchen, fez duras críticas sobre sua participação no programa da Record TV. Durante o Cabine de Descompressão, ela foi informada sobre a situação.

"Normal. Dessa pessoa [Gretchen] eu não espero nada além disso. Na minha vida inteira, os 17 anos que eu vivi com ela, foi tudo uma mentira. Ela só foi mãe de mídia" , afirmou ela durante o programa apresentado pelo influenciador Lucas Selfie.

Ela também esclareceu que não vai mais usar o sobrenome da ex-mãe. "Eu entrei aqui como Miranda e saio como Gontijo. [Miranda] É um nome que infelizmente eu tenho no RG, mas não me orgulho, por conta da história que eu tive com ela [Gretchen]."

Jenny Miranda ainda disse que está reatando laços com sua mãe de sangue. "A minha mãe biológica, que voltou para a minha vida, ela sim me deu carinho e colo de mãe. No começo eu fiquei com medo de receber isso, porque não tive por muitos anos. Tudo para a Gretchen era para a mídia, para o Instagram... Pela nossa história, até por questões que ela envolveu a minha filha, não esperaria algo diferente".