Ex-A Fazenda Jenny decide mudar o sobrenome artístico: ‘Outra história’

Após ser eliminada de A Fazenda 15, Jenny Miranda alfineta Gretchen e diz que quer ser conhecida por outro sobrenome

A influenciadora digital Jenny Miranda decidiu mudar o seu nome artístico após ser eliminada de A Fazenda 15, da Record TV. Em participação no programa Hora do Faro, da Record TV, ela contou que quer ser conhecida como Jenny Gontijo, deixando de lado o sobrenome Miranda, que é algo que ela usava desde que era considerada como integrante da família da cantora Gretchen.

“Agora eu sou Jenny Gontijo. O Miranda vem de uma outra história, de uma família que eu tive. Eu não quero mais usar porque tenho memórias ruins. Hoje meu nome é Jenny Gontijo, que é meu nome nos documentos e agora eu quero que vire meu nome artístico também”, afirmou ela.

Então, Jenny alfinetou sua relação com Gretchen no passado. “Tenho meus traumas de infância. Nunca tive o amor da Gretchen como mãe, sempre fui um produto e me chutaram quando não servia mais. Sou muito dependente emocional. Continuei enaltecendo ela até levar aquela lapada”, afirmou.

Vale lembrar que Jenny foi considerada filha adotiva de Gretchen durante alguns anos, mas a cantora já negou o vínculo familiar com ela e já pediu para que seu nome não fosse associado ao nome de Jenny.

Jenny foi eliminada nesta semana

Na noite desta quinta-feira, 2, Jenny Miranda foi eliminada do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela enfrentou a roça da semana contra Nadja Pessoa e Márcia Fu e foi a escolhida pelo público para deixar o confinamento.

Ela recebeu apenas 8,52% dos votos do público para continuar na casa e foi eliminada. Vale lembrar que Jenny Miranda foi parar na roça por causa da indicação do fazendeiro Lucas Souza.

"A minha torcida fica para a Lily, ela é uma menina carismática e tem tudo para chegar na final", disse a eliminada.