Gretchen pede para não ter imagem associada a Jenny Miranda: "Prejuízos"

Após Jenny Miranda ser anunciada no reality 'A Fazenda 15', Gretchen pediu para não ser associada a influenciadora digital

Na noite desta sexta-feira, 15, Gretchen divulgou um comunicado para informar os fãs e a imprensa que não quer ter sua imagem associada a Jenny Miranda, anunciada como participante do reality A Fazenda 15, da Record TV, nesta última quinta-feira, 15.

Através de sua equipe jurídica, a cantora informou na nota que não é mãe adotiva da influenciadora digital, e revelou vai adotar medidas judiciais caso Jenny continue sendo chamada de "filha" ou "ex-filha" dela.

"É de conhecimento público e notório, conforme maciçamente publicado na grande mídia na data de hoje, que a Sr Jenifer Ferracini Vaz, também, conhecida como Jenny Miranda, fora confirmada como participante do reality show "A Fazenda". Ocorre que a Srª Jenifer Ferracini Vaz é apresentada pela grande mídia nacional como se fosse "filha" ou "ex-filha" de Gretchen, fato este que é uma inverdade, visto que a Srª Jenifer nunca possuíra qualquer vínculo consanguíneo com Gretchen ", diz o começo da nota.

A equipe ainda ressaltou que Jenny já foi informada sobre a decisão. "A Srª Jenifer Ferracini Vaz já fora notificada extrajudicialmente no ano de 2022 para que se abstenha de utilizar e/ou propagar o nome da Sr Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen) e de seus familiares de sobrenome Miranda, sobretudo, afirmando que é 'filha' ou 'ex-filha daquela'."

"Neste passo, serve a presente para notificar, ainda que indiretamente, toda a grande mídia, para que se abstenham de atrelar a imagem da Srª Jenifer Ferracini Vaz como "filha" ou "ex-filha" da Srª Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen), visto que ambas são pessoas públicas e a utilização de tais termos ou encargos podem gerar severos prejuízos a imagem de Gretchen e de sua real família . Ressalva-se que caso a utilização de tais nominações permaneçam, medidas judiciais serão adotadas para coibir tal feita", finaliza a nota.

Vale lembrar que Jenny é mãe de Bia Miranda, que participou da A Fazenda 14, e foi vice-campeã do reality. A influencer chegou a expôr nas redes sociais o envolvimento de sua filha com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. Na época a jovem traiu o namorado para se envolver com o famoso.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Procedimentos estéticos

A cantora Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, esbanjaram suas curvas atuais após passarem por algumas mudanças. A famosa, que está morando em Portugal com o esposo, compartilhou fotos na praia e chamou a atenção. No registro, a Rainha do Rebolado apareceu agarradinha com o eleito e falou sobre terem resultados. Confira!