Neta de Gilberto Gil radicaliza o visual em homenagem ao avô: “Estilinho”

Aos 14 anos, Flor Gil surge com visual descolado e conta que se inspirou no avô, Gilberto Gil

O cantor Gilberto Gil (80) não é apenas uma grande referência musical! Sua neta, Flor Gil, de apenas 14 anos, mostrou que também se inspira no visual do avô e radicalizou completamente o cabelo na última terça-feira, 30. A menina prestou uma homenagem ao reproduzir um penteado descolado do músico nos anos 80.

A filha da apresentadora Bela Gil (35) e do empresário João Paulo Demasi aderiu aos cabelos raspados e descoloridos no final do ano passado. Mas desta vez, ela decidiu colorir o visual e pintou os fios de rosa claro. Além disso, ela se inspirou no avô ao reproduzir o desenho de uma estrela e uma lua pintando parte do cabelo com uma tinta preta.

Em seu perfil oficial do Instagram, a menina selecionou diversas fotos para mostrar o novo visual. No primeiro clique, ela mostra os dois lados do cabelo com ajuda de um espelho. Em seguida, ela adicionou fotos e vídeos de Gilberto para mostrar quem foi sua referência no salão de beleza. Por fim, Flor publicou algumas fotos no cabeleireiro.

Na legenda, ela se derreteu: “Estilinho vovô Gil nos anos 80”, a menina escreveu na publicação, que ganhou centenas de elogios de fãs e celebridades nos comentários: “Coisa mais linda”, elogiou a cantora Priscilla Alcântara. “Personalidade é raro entre garotas nessa idade, parabéns”, exaltou uma seguidora. “Genial”, outro seguidor aprovou o visual.

Além da referência no estilo, Flor também está seguindo os passos do avô e brilha na carreira artística. A sobrinha de Preta Gil (48) publica diversos covers em suas redes sociais e mostra que o talento para a música é de família. Recentemente, ela até publicou um vídeo em que aparece cantando ao lado de Gilberto.

Flor Gil abre o jogo sobre participação de Preta em turnê com família:

Em entrevista à CARAS Brasil, Flor Gil falou sobre a nova turnê do avô, Gilberto Gil, chamada 'Nós a Gente', que conta com a participação de vários familiares do músico. Flor, que tem dados seus primeiros passos na carreira artística, confessou que Preta Gil, que enfrenta um câncer no intestino, ainda está muito debilitada para participar, mas que adoraria vê-la em cima do palco novamente.

"A gente espera muito que ela consiga, que ela se sinta bem para fazer o show, porque a presença dela é uma coisa única. Ela traz uma energia maravilhosa para o palco", disse a filha de Bela Gil.