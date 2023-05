Flor Gil abre o jogo sobre participação de Preta em turnê com família

Em entrevista à CARAS, Flor Gil comentou sobre incerteza de Preta Gil nos próximos shows da família pelo Brasil

A cantora Flor Gil (14), neta de Gilberto Gil (80), confessou que ainda é incerta a presença de Preta Gil (48) na turnê familiar que o avô tem feito nos últimos anos, chamada Nós a Gente. A declaração foi dada nesta quarta-feira, 3, na entrada do show de Alicia Keys (42), no Rio de Janeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, Flor, que tem dados seus primeiros passos na carreira artística, confessou que a tia ainda está muito debilitada, mas que adoraria vê-la em cima do palco novamente.

"A gente espera muito que ela consiga, que ela se sinta bem para fazer o show, porque a presença dela é uma coisa única. Ela traz uma energia maravilhosa para o palco", disse a filha de Bela Gil.

A garota ainda revelou que Preta foi muito especial em seu desenvolvimento artístico: "A gente [a família] se junta muito, principalmente na casa da minha tia Preta. Sempre tem violão, todo mundo pega, os amigos. A gente faz muitos saraus".

Ainda durante a entrevista, Flor comentou sobre as cobranças por ser de uma família destaque na música brasileira. Segundo a artista, ela se sente muito confortável na decisão de seguir vivendo na arte.

"Não sinto isso [a cobrança], cresci nesse ambiente de shows e que todo mundo tem uma profissão no lugar da música, da arte. Então eu sempre cresci com essa guia da minha família, mas eu não me sinto cobrada, não. Eu gosto do que eu comecei a fazer e é isso que importa", declarou ela, que tem como objetivo representar suas raízes em seus trabalhos: "Trazer as origens do meu avô para essa nova geração".

Em tempo, Preta Gil acaba de iniciar uma nova fase do tratamento contra um câncer de intestino. No início desta semana ela informou aos seguidores que estava internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.